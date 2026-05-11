Teologi, filosofi și sociologi au dezbătut la Bacău rolul și provocările familiei în societatea contemporană

În Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s‑a desfășurat sâmbătă, 9 mai, Conferința științifică „Familia și provocările secolului XXI - perspective teologice, filosofice și sociologice”, eveniment organizat de Parohia „Sfântul Ioan” din Bacău, prin preotul paroh Marius Popescu, în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Facultatea de Filosofie și Științe Social‑Politice.

Lucrările conferinței au debutat cu binecuvântarea și cuvântul introductiv al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a vorbit despre originea, scopul și provocările cu care se confruntă familia creștină.

În continuare, pr. Marius Popescu, în calitate de organizator și moderator, a dat citire cuvântului transmis de conf. univ. dr. Romeo Asiminei, decan al Facultății de Filosofie și Științe Social‑Politice din cadrul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în care a fost evidențiată importanța reflecției interdisciplinare asupra familiei, în contextul transformărilor sociale, economice și culturale ale lumii contemporane.

Apoi, prima parte a conferinței a continuat cu alocuțiunile rostite de univ. dr. Cristina Gavriluță, pr. dr. Constantin Sturzu, prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, pr. lect. univ. dr. Ilarion Mâță, conf. univ. dr. Gabriela Irimescu, conf. univ. dr. Ștefania Bejan și conf. univ. dr. Ioan Dănilă, abordând teme legate de valorile familiei creștine, provocările contemporane ale societății, relațiile dintre părinți și copii, precum și dimensiunea identitară și educativă a familiei.

Într‑un dialog firesc între reflecția asupra familiei și dimensiunea formativă a spațiului în care aceasta trăiește și se dezvoltă, pauza dintre cele două paneluri ale conferinței a prilejuit vernisajul expoziției „Arhitectura unei generații” - o colecție de studii, proiecte și machete realizate de elevi ai clasei a XII‑a C, specializarea Arhitectură, din cadrul Colegiului Național de Artă „George Apostu”, sub coordonarea profesoarei arhitect Iuliana Geliman.

Cea de‑a doua parte a conferinței a fost deschisă de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, care a adresat participanților un cuvânt de binecuvântare și un scurt cuvânt axat pe problemele cu care se confruntă în special familia preotului în secolul XXI.

Au urmat intervențiile susținute de prof. univ. dr. Carmen Cozma, conf. univ. dr. Cristian Moisuc, conf. univ. dr. Mihaela Rădoi, pr. drd. Ioan Bârgăoanu, pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu și pr. lect. univ. dr. Daniel Enea, care au propus participanților perspective teologice, culturale și sociale asupra familiei și a rolului acesteia în societatea actuală.

Conferința s‑a încheiat cu o sesiune de concluzii și dialog între participanți, urmată de vizitarea Bisericii „Sfântul Ioan” și a Catedralei „Înălțarea Domnului” din Bacău.

Organizată în Anul omagial al pastorației familiei creștine, conferința desfășurată la Bacău a evidențiat necesitatea unui dialog constant între teologie, educație și științele sociale, în vederea înțelegerii provocărilor pe care familia contemporană le traversează. Prin diversitatea perspectivelor prezentate și prin deschiderea spre dialog interdisciplinar, evenimentul a oferit participanților prilejul unei reflecții aprofundate asupra rolului familiei creștine în societatea actuală și asupra responsabilității comune de a susține valorile care stau la temelia formării noilor generații.