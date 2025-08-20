Teologul grec Hrisostom Stamoulis a trecut la Domnul

Hrisostom Stamoulis, important teolog contemporan și profesor de Teologie Dogmatică și Simbolică la Universitatea „Aristotel” din Salonic, Grecia, a trecut la Domnul luni, 18 august, la vârsta de 61 de ani, în timp ce participa la o conferință în Rodos. Cadru universitar, dirijor și compozitor, profesorul Stamoulis a fost o personalitate marcantă a teologiei ortodoxe grecești.

Născut în 1964 în Halkidiki, Hrisostom Stamoulis și‑a început studiile teologice la Universitatea „Aristotel” din Salonic, continuându‑le ulterior la Belgrad, Serbia, și la Durham, Marea Britanie. A predat Teologia Dogmatică și Simbolică la Facultatea de Teologie a Universității „Aristotel”, unde a ocupat și funcția de decan al instituției.

Teologul a fost invitat ca profesor și conferențiar în numeroase instituții din Europa, Statele Unite ale Americii și Orientul Mijlociu, dintre care amintim: Academia Teologică de la Moscova (Rusia), Centrul pentru Studii Teologice și Religioase din Lund (Suedia), Institutul Teologic „Sfântul Ioan Damaschin” al Universității Balamand (Liban), Colegiul „Sfânta Cruce” din Boston (SUA), Centrul pentru Studii Religioase și Departamentul de Istorie a Artei și Arhitecturii ale Universității Harvard (SUA), Colegiul Ortodox Sârbesc „Sfântul Sava” din Chicago (SUA), informează site‑ul delphiforum.gr.

În țara noastră, acesta a susținut prelegeri la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, contribuind la consolidarea legăturilor academice între teologia ortodoxă greacă și cea românească. Totodată, profesorul Stamoulis a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din București pentru contribuțiile sale remarcabile în domeniul teologiei dogmatice și pentru promovarea dialogului interortodox.

În 2011, la Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, volumul „Frumuseţea sfinţeniei” al profesorului Hrisostom Stamoulis, apariție descrisă la vremea aceea drept „un eveniment unic în spaţiul editării de carte teologică din ţara noastră, în principal datorită originalității demersului teologic foarte cuprinzător prin care autorul încearcă o sinteză diacronică a teologiei frumosului, dar totodată şi provocarea mediului cultural la o deschidere spre modul de existenţă divino‑uman specific Ortodoxiei”, transmite Agenția de știri BASILICA. Alte lucrări de referință cuprind volumele „Punți rupte. O introducere în fundamentalismul ortodox” (Alhambra, California, 2021), „Am fost călcați în picioare. Eseuri despre auto‑captivitatea Ortodoxiei” (Atena, 2021), „Iubire și moarte. Un Eseu despre Întrupare” (Atena, 2009), precum și numeroase alte cărți, dar și studii academice și de popularizare traduse în limbile engleză, italiană, franceză, germană, sârbă, română și rusă. Dincolo de activitatea academică, Hrisostom Stamoulis a fost și un remarcabil compozitor și dirijor, fondând și conducând Corul de tineret „Sfântul Ioan Gură de Aur” al Bisericii „Sfânta Varvara” din Salonic.

Slujba Înmormântării va avea loc mâine, 21 august, în Salonic.