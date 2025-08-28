Tineri din Reghin - Iernuțeni, „Pe urmele Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria”

Participanții la Școala de vară „Crede, Trăiește, Iubește!”, organizată la Centrul cultural‑catehetic „Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina” al Parohiei Reghin‑Iernuțeni, alături de voluntarii din comunitate, au desfășurat o activitate sub semnul căutării spirituale și al apropierii de valorile tradiției ortodoxe românești.

Pelerinajul, în acord cu tematica anului 2025, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”, a avut loc la 18 august şi a fost inspirată de viața și învățăturile Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria, având ca scop sensibilizarea tinerilor, întărirea legăturii lor cu Biserica și valorificarea emoțiilor trăite în cadrul acestui pelerinaj.

Pe traseul lor, tinerii au poposit la Mănăstirea Secu, impresionantă prin arhitectura sa de cetate medievală, cu ziduri groase și turle înalte. Veșmintele, manuscrisele și tipăriturile, cu o semnificație istorică și artistică deosebită, au stârnit admirația și curiozitatea tinerilor.

Peregrinarea a continuat spre Mănăstirea Agapia, unde pelerinii au descoperit frumusețea picturilor realizate de Nicolae Grigorescu, lucrări care împodobesc spre nemurire pereții mănăstirii. Arta sacră i‑a impresionat profund, devenind un prilej de reflecție asupra frumuseții divine și a permanenței valorilor culturale și spirituale. Activitatea a inclus și evocarea figurii Sfântului Gheorghe Pelerinul de la Mănăstirea Văratec, prăznuit în calendarul ortodox la data de 17 august. Prin exemplul său și prin momentele de rugăciune și reflecție, tinerii au înțeles mai bine ce înseamnă răbdarea, credința și perseverența pe drumul vieții.

Un moment deosebit a fost cel petrecut la Mănăstirea Neamț, unde glasurile tinerilor s‑au unit în cântare în fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Emoția și energia cu care s‑au dăruit în rugăciune și cântare s‑au transformat într‑un izvor de liniște și de încredere, atât în forțele proprii, cât și în ajutorul lui Dumnezeu. Această experiență a arătat încă o dată că tradiția este un liant puternic între trecut și prezent.

Activitatea a urmărit păstrarea şi transmiterea unor valori, din dorința de a rămâne ancorați în rădăcini, din dragoste pentru comunitate și din respect pentru o moștenire cultural‑religioasă care merită transmisă mai departe. Astfel de momente întăresc nu doar legătura cu Dumnezeu, ci și solidaritatea între generații, dovedind că frumusețea credinței și a tradiției continuă să inspire și să călăuzească pașii tinerilor din Iernuțeni.