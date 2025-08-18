Un nou centru de îngrijire pentru persoanele vârstnice în Capitală

Asociația „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” din București a inaugurat sâmbătă, 16 august, Centrul de îngrijire Luxab West, destinat persoanelor adulte cu venituri reduse și aflate în nevoie de recuperare medicală. Cu acest prilej, a fost sfințită capela așezământului, pusă sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel și a Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici.

Slujba de sfințire a capelei Centrului de îngrijire Luxab West a fost oficiată de părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La slujbă a fost adusă spre cinstire racla cu un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, păstrată la Paraclisul Reședinței Patriarhale.

Din soborul de slujitori au făcut parte părintele Ionuț Tutea, consilier la Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din eparhie; părintele Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” din București.

În cuvântul rostit după slujba de sfințire, părintele consilier eparhial Dumitru Ștefănescu a subliniat importanța lucrării filantropice: „Atunci când suntem în suferință, în încercare, în necazuri, ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Osteneala de a face suferința celor din jur mai mică este un lucru cu adevărat sfânt și mântuitor. Toți cei care slujesc având conștiința că slujesc cu dragoste și credință primesc binecuvântarea lui Dumnezeu”.

Părintele Alexandru Ivan, președintele asociației, a precizat că în capela centrului, un loc unde oamenii vor găsi alinare sufletească și sprijin spiritual, va fi rânduit, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, un preot slujitor care să se ocupe permanent de programul liturgic și de starea sufletească a beneficiarilor: „Astfel, în această capelă se va oficia Sfânta Liturghie în fiecare duminică, iar sâmbăta, Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiți, precum și Sfântul Maslu și rugăciuni pentru cei bolnavi, alături de toate rânduielile liturgice ale Bisericii”.

De asemenea, Tania Ivan, directoarea Centrului de îngrijire Luxab West, a evidențiat importanța acestui obiectiv pentru persoanele aflate în suferință: „Paleta de servicii medicale include medicină de familie, medicină internă, psihiatrie și geriatrie. Reușim să acoperim aproape toate bolile cronice cu care se confruntă beneficiarii. Deschiderea noului centru Luxab vine în sprijinul persoanelor cu venituri reduse, adresându‑ne celor care au nevoie de recuperare medicală, în special adulților și vârstnicilor”.

Noul centru are o capacitate de 80 de locuri și se adresează în special adulților și vârstnicilor cu venituri reduse și probleme de sănătate. Acesta este cel de‑al doilea așezământ al Asociației, după Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab din București.

Adresa Centrului de îngrijire Luxab West este: strada Drumul Ciorogârla nr. 371 D, sector 6, București.