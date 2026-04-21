x
×

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Vinerea Luminată la Orșova

Vinerea Luminată la Orșova

Un articol de: Alexandru Cătălin Trăilescu - 21 Aprilie 2026

Într‑o atmosferă de aleasă trăire duhovnicească și comuniune frățească, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit vineri, 17 aprilie, Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfânta Ana” din Orșova, județul Mehedinți, împreună cu Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de maicile mănăstirii, care, prin cântarea lor plină de evlavie și armonie, au contribuit la frumusețea și solemnitatea slujbei, creând un cadru de rugăciune profund și înălțător. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Qais a vorbit credincioșilor despre clădirea unui templu viu, solid, pentru Sfântul Duh, care se află deja în noi, dar pe care nu de cele mai multe ori nu îl accesăm.

„Liturghia ar trebui să fie primul moment care îmi vine în minte atunci când vreau să mă întâlnesc cu Mântuitorul Hristos și să Îl gust pe deplin, să Îi ofer un cămin călduros în sufletul meu”, a spus Preasfințitul Părinte Qais.

Preasfințitul Părinte Nicodim a mulțumit lui Dumnezeu, Preasfințitului Părinte Qais, maicii starețe, obștii și pelerinilor care au venit la mănăstirea mehedințeană. 

