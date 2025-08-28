Vizită a Arhiepiscopului Romanului și Bacăului la Hârja

Miercuri, 27 august, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a efectuat o vizită de lucru la Parohia Hârja, județul Bacău, Protopopiatul Onești, pentru a evalua stadiul lucrărilor de la două șantiere importante ale parohiei. În același context, chiriarhul a vizitat și centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, luând parte la câteva activități împreună cu beneficiarii acestuia.

În primul rând, Înaltpreasfinția Sa a evaluat stadiul lucrărilor de construcție de la biserica parohială cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, aflată în plin proces de amenajare interioară. A apreciat evoluția lucrărilor, a binecuvântat continuarea acestora și a oferit câteva recomandări importante privind amenajarea și înfrumusețarea sfântului lăcaș. De asemenea, a binecuvântat toți ostenitorii și miluitorii care ajută la finalizarea lucrărilor de la această biserică.

Ulterior, Înaltpreasfinția Sa a continuat vizita la centrul rezidențial pentru persoane vârstnice. A constatat procesul de modernizare, extindere și dotare a centrului, apreciind faptul că lucrările sunt într‑un stadiu foarte avansat. A încurajat personalul și pe toți cei care se dedică îngrijirii rezidenților, iar în capela centrului a oficiat rugăciuni pentru sănătatea și pacea rezidenților, precum și pentru iertarea păcatelor. La final, a participat la un atelier de terapie ocupațională alături de rezidenți, aducând un moment de bucurie și alinare.