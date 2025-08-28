Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vizită a Arhiepiscopului Romanului și Bacăului la Hârja

Un articol de: Pr. Petru Nicolae Toma - 28 August 2025

Miercuri, 27 august, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a efectuat o vizită de lucru la Parohia Hârja, județul Bacău, Protopopiatul Onești, pentru a evalua stadiul lucrărilor de la două șantiere importante ale parohiei. În același context, chiriarhul a vizitat și centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, luând parte la câteva activități împreună cu beneficiarii acestuia.

În primul rând, Înaltpreasfinția Sa a evaluat stadiul lucrărilor de construcție de la biserica parohială cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, aflată în plin proces de amenajare interioară. A apreciat evoluția lucrărilor, a binecuvântat continuarea acestora și a oferit câteva recomandări importante privind amenajarea și înfrumusețarea sfântului lăcaș. De asemenea, a binecuvântat toți ostenitorii și miluitorii care ajută la finalizarea lucrărilor de la această biserică.

Ulterior, Înaltpreasfinția Sa a continuat vizita la centrul rezidențial pentru persoane vârstnice. A constatat procesul de modernizare, extindere și dotare a centrului, apreciind faptul că lucrările sunt într‑un stadiu foarte avansat. A încurajat personalul și pe toți cei care se dedică îngrijirii rezidenților, iar în capela centrului a oficiat rugăciuni pentru sănătatea și pacea rezidenților, precum și pentru iertarea păcatelor. La final, a participat la un atelier de terapie ocupațională alături de rezidenți, aducând un moment de bucurie și alinare.

 

