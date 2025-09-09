Vizita Înaltpreasfințitului Părinte Makarios, Arhiepiscopul Kenyei, în Arhiepiscopia Timișoarei

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 09 Septembrie 2025

Zilele trecute, Înaltpreasfințitul Părinte Makarios, Arhiepiscop al Kenyei și Exarh al Africii Orientale, din cadrul Patriarhiei Alexandriei și a întregii Africi, a efectuat o vizită în Arhiepiscopia Timișoarei, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la invitația Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan.

Momentul central al vizitei a fost săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala Mitropolitană din Timișoara, unde Înaltpreasfințitul Makarios a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi ai catedralei și un părinte arhimandrit din Nairobi.

În cuvântul său de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a transmis un mesaj de întărire în credință, nădejde și comuniune duhovnicească: „Noi toți avem obstacole, dar dacă suntem cu Dumnezeu, și Dumnezeu este cu noi, ne îndrumă și ne binecuvântează. Ortodoxia este locul nădejdii, locul pocăinței, locul smereniei. Dumnezeu este mereu prezent. Să ne rugăm unii pentru alții, să ne acceptăm unii pe alții și să ne îmbrățișăm unii pe alții așa cum suntem, din Africa până în România. Voi pleca în Africa și voi lua cu mine mesajul că aici, în România, am găsit un loc minunat în care este mărturisită credința, în care se arată bucuria și speranța”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul a transmis tuturor binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan și a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Makarios, rugându‑L pe Dumnezeu ca mesajul transmis să fie împlinit, „să ne întâlnim în Rai, să ne bucurăm de dragostea Lui și a unuia față de altul și să putem sluji și trăi în pace în fiecare zi a vieții noastre”.

 

