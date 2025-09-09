Vizita Înaltpreasfințitului Părinte Makarios, Arhiepiscopul Kenyei, în Arhiepiscopia Timișoarei

Data: 09 Septembrie 2025

Zilele trecute, Înaltpreasfințitul Părinte Makarios, Arhiepiscop al Kenyei și Exarh al Africii Orientale, din cadrul Patriarhiei Alexandriei și a întregii Africi, a efectuat o vizită în Arhiepiscopia Timișoarei, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la invitația Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan.

Momentul central al vizitei a fost săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala Mitropolitană din Timișoara, unde Înaltpreasfințitul Makarios a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi ai catedralei și un părinte arhimandrit din Nairobi.

În cuvântul său de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a transmis un mesaj de întărire în credință, nădejde și comuniune duhovnicească: „Noi toți avem obstacole, dar dacă suntem cu Dumnezeu, și Dumnezeu este cu noi, ne îndrumă și ne binecuvântează. Ortodoxia este locul nădejdii, locul pocăinței, locul smereniei. Dumnezeu este mereu prezent. Să ne rugăm unii pentru alții, să ne acceptăm unii pe alții și să ne îmbrățișăm unii pe alții așa cum suntem, din Africa până în România. Voi pleca în Africa și voi lua cu mine mesajul că aici, în România, am găsit un loc minunat în care este mărturisită credința, în care se arată bucuria și speranța”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul a transmis tuturor binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan și a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Makarios, rugându‑L pe Dumnezeu ca mesajul transmis să fie împlinit, „să ne întâlnim în Rai, să ne bucurăm de dragostea Lui și a unuia față de altul și să putem sluji și trăi în pace în fiecare zi a vieții noastre”.