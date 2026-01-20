Zi de sărbătoare la Biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” din Hunedoara

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, 18 ianuarie, în municipiul Hunedoara, la Biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare”.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul le-a vorbit credincioşilor despre pomenirea Sfinților Ierarhi Atanasie cel Mare și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei, arătând rolul fundamental al Sfântului Atanasie la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, unde, deși tânăr diacon al Patriarhului Alexandru, s‑a distins ca apărător al Ortodoxiei împotriva ereziei ariene, stabilind astfel baza dogmatică a doctrinei Sfintei Treimi și primele șapte articole din Simbolul credinței.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor, făcând referire la pericopa evanghelică a minunii vindecării celor 10 leproși, a vorbit despre recunoștința pe care se cuvine să o arătăm lui Dumnezeu, pentru darul vieții și pentru tot ceea ce ne‑a oferit pe parcursul anilor, și oamenilor care au participat, de‑a lungul timpului, într‑un fel sau altul, la formarea noastră, fiind recunoscători pentru toate.

Ierarhul a adresat mulțumiri Preasfințitului Părinte Gherontie Hunedoreanul, soborului slujitor, preotului paroh Claudiu Petrovici, reprezentanților autorităților locale și credincioșilor prezenți la hramul bisericii. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup din Corala preoțească „Sacerdotes” a Episcopiei Devei și Hunedoarei, dirijat de pr. Nicolae Daniel Balea.