Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Zi de sărbătoare la Biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” din Hunedoara

Zi de sărbătoare la Biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” din Hunedoara

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 20 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, 18 ianuarie, în municipiul Hunedoara, la Biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare”.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul le-a vorbit credincioşilor despre pomenirea Sfinților Ierarhi Atanasie cel Mare și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei, arătând rolul fundamental al Sfântului Atanasie la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, unde, deși tânăr diacon al Patriarhului Alexandru, s‑a distins ca apărător al Ortodoxiei împotriva ereziei ariene, stabilind astfel baza dogmatică a doctrinei Sfintei Treimi și primele șapte articole din Simbolul credinței.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor, făcând referire la pericopa evanghelică a minunii vindecării celor 10 leproși, a vorbit despre recunoștința pe care se cuvine să o arătăm lui Dumnezeu, pentru darul vieții și pentru tot ceea ce ne‑a oferit pe parcursul anilor, și oamenilor care au participat, de‑a lungul timpului, într‑un fel sau altul, la formarea noastră, fiind recunoscători pentru toate.

Ierarhul a adresat mulțumiri Preasfințitului Părinte Gherontie Hunedoreanul, soborului slujitor, preotului paroh Claudiu Petrovici, reprezentanților autorităților locale și credincioșilor prezenți la hramul bisericii. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup din Corala preoțească „Sacerdotes” a Episcopiei Devei și Hunedoarei, dirijat de pr. Nicolae Daniel Balea.

 

Citeşte mai multe despre:   sarbatoare  -   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri