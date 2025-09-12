Ziua Pompierilor din România marcată pe Dealul Patriarhiei

Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 12 septembrie 2025, un eveniment aniversar dedicat Zilei Pompierilor din România, sărbătorită anual la 13 septembrie, dată la care, în anul 1848, a avut loc Bătălia de la Dealul Spirii acolo unde pompierii militari români au luptat cu eroism împotriva trupelor otomane. Delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, care a transmis cuvântul de binecuvântare al Întâistătătorului Bisericii noastre.

Evenimentul a reunit numeroși pompieri și angajați din structurile Departamentului pentru Situații de Urgență, printre invitați aflându-se Marian-Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne, Raed Arafat, secretar de stat și șeful DSU, precum și alte oficialități.

După intonarea imnului de stat, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a transmis cuvântul de binecuvântare al Părintelui Patriarh Daniel: „Am plăcuta misiune, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de a vă adresa un cuvânt de bun-venit în Palatul Patriarhiei Române și de binecuvântare și felicitare la împlinirea a 177 de ani de tradiție neîntreruptă a pompierilor militari români. Acest eveniment are loc în preajma comemorării Bătăliei de pe Dealul Spirii din 13 septembrie, iar acest lucru are pentru Biserica Ortodoxă Română o semnificație deosebită deoarece avem această sacră datorie de a-i pomeni mereu pe cei care s-au sacrificat pentru binele comun, pentru semenii noștri. Această datorie ne revine prin cuvintele Mântuitorului, care ne spune: «Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul să și-l pună pentru prietenii săi» (Ioan 15, 13). Începând cu Bătălia de la Dealul Spirii și până în vremea noastră, pe timp de pace și de război, dar în momente de grea încercare, o mulțime de pompieri și-au sacrificat viața pentru a o salva pe aceea a semenilor lor, și este o onoare pentru fiecare dintre noi faptul de a ne ruga pentru ei, a-i cinsti și a le păstra memoria așa cum se cuvine”.

În continuare, Preasfinția Sa a prezentat un scurt istoric al clădirii care a găzduit evenimentul: „Vă spunem bun-venit în Palatul Patriarhiei din București care, așa cum s-a afirmat, a fost construit de statul român la începutul secolului al 20-lea, în perioada 1906-1908, pe locul Camerei Deputaților. Această tradiție a comuniunii dintre puterea sacramentală și cea politică, dintre Biserică și stat, este una foarte veche. Catedrala din preajmă a fost construită de Voievodul Constantin Șerban, care a domnit în Țara Românească între anii 1654 și 1658. Mutându-și mitropolitul reședința de la Târgoviște aici, la București, divanul țării și-a ales ca loc de reședință palatul mitropolitului și Catedrala Mitropolitană pentru că organizarea țării noastre, până în zorii modernității, a urmat principiile dreptului romano-bizantin care vorbește despre simfonia bizantină, adică despre armonia dintre puterea politică și cea spirituală în sensul că ambele sunt chemate să slujească același popor. De aceea, divanul domnesc, mai târziu Camera Deputaților, s-a întrunit aici vreme îndelungată, într-o frumoasă casă a Mitropoliei care a fost demolată în 1881 și, în loc, construită una nouă, predecesoarea Palatului în care ne aflăm. Casele și pământul au aparținut Mitropoliei Țării Românești, fiind donate de Voievodul Constantin Șerban. Aici a funcționat și Parlamentul în perioada interbelică. În perioada socialismului aici a fost Marea Adunare Națională, iar după evenimentele din decembrie 1989, Parlamentul și-a continuat activitatea în 1996, când s-a mutat în Casa Poporului, și de atunci acest edificiu a fost dat în folosință Patriarhiei Române, ținându-se cont de dreptatea istorică de a se face o reparație pentru clădirile și terenul pe care a fost construit acest palat, dar ținându-se cont și de diversificarea extraordinară a activităților Bisericii care avea nevoie de spații pentru acest lucru”.

În continuare, au fost rememorate, pe scurt, cele mai glorioase pagini din istoria pompierilor militari români. A urmat un moment muzical în cadrul căruia membrii Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale au intonat mai multe cântări patriotice.

A luat apoi cuvântul generalul Dan-Paul Iamandi, inspector general în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență: „Această aniversare nu este doar o comemorare a trecutului, ci și o reafirmare a valorilor care ne definesc: curajul, solidaritatea și devotamentul pentru viață. Ziua de 13 septembrie își are rădăcinile în Bătălia din Dealul Spirii din anul 1848, atunci când pompierii militari au demonstrat lumii întregi că a fi pompier înseamnă a fi mai presus de teamă, a te jertfi pentru libertate și pentru apărarea vieții semenilor. De atunci și până astăzi, arma pompierilor a fost prezentă la toate marile încercări ale națiunii române, scriind o istorie în care fiecare filă vorbește despre sacrificiu, despre onoare, despre dăruire și dragoste față de patrie. Astăzi, tradiția noastră continuă prin faptele celor care, în fiecare zi, înfruntă pericole pentru ca viața comunității lor și bunurile ei să fie protejate. Însă această tradiție poartă și amintirea vie a eroilor care și-au pierdut viața în misiuni, lăsându-ne datoria de a le păstra vie memoria și de a le cinsti jertfa supremă. Ei rămân în sufletele noastre adevărate modele de curaj, de abnegație și de credință în legământul rostit”.

Evenimentul a continuat cu prezentarea unui scurt film care a evidențiat cele mai importante misiuni și acțiuni ale pompierilor români desfășurate în ultimul an, precum și cu un moment comemorativ în care le-a fost adus un omagiu pompierilor decedați în misiunile desfășurate în ultimele două decenii. În partea doua a manifestării a avut loc premierea celor mai merituoși pompieri care s-au remarcat, în decursul ultimului an, atât prin conduita ireproșabilă manifestată în îndeplinirea activităților profesionale, cât și prin intervențiile spectaculoase de salvare la care au participat. Cu acest prilej, generalul Dan-Paul Iamandi i-a oferit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul o plachetă comemorativă. La finalul evenimentului, au luat cuvântul secretarul de stat Raed Arafat și ministrul Marian-Cătălin Predoiu. În încheiere, au fost adresate mulțumiri Patriarhiei Române pentru sprijinul oferit în organizarea evenimentului.