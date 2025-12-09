Guvernul României a aprobat derularea, în 2026, a programului Anul Cultural România-Italia, coordonat de reprezentanţi propuşi de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale şi Ambasada României în Italia.

Acesta va include o amplă serie de expoziții de promovare a patrimoniului cultural românesc. „Expoziţia «Brâncuşi, originile infinitului», găzduită la Muzeul Mercati di Traiano din Roma şi organizată de Muzeul Naţional de Artă al României, va constitui o amplă retrospectivă dedicată lui Constantin Brâncuşi, reunind aproximativ 150 de lucrări - sculpturi, desene, fotografii şi obiecte de artă populară”, se arată într-un comunicat al Guvernului, citat de Agerpres.

Tot Muzeul Naţional de Artă al României va organiza, la Roma şi Palermo, expoziţia „Avangarda românească: Opere şi Reţele, 1907-1947”. La Museo delle Civilta din Roma va fi deschisă expoziţia „IA - cămaşa românească. Reprezentarea identitară a folclorului naţional”, incluzând piese de patrimoniu, alături de creaţii artistice contemporane. Muzeul Naţional de Istorie a României va organiza, la Matera, o expoziţie dedicată artei prelucrării metalelor preţioase în Evul Mediu pe teritoriile Transilvaniei, Moldovei şi Ţării Româneşti, iar la Parco Archeologico di Pompei o expoziţie dedicată vieţii la periferia Imperiului Roman.