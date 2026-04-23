Biserică-monument în curs de restaurare

Lăcașul ansamblului mănăstiresc Seaca Mușetești din comuna Poboru, județul Olt, monument istoric de importanță națională, vechi de peste 500 de ani, va fi consolidat și restaurat cu fonduri europene. Biserica a aparținut, cândva, Mănăstirii Cozia. Monumentul are nevoie de consolidare, de reparații, de înlocuirea tâmplăriei și restaurarea picturilor, după cum a explicat pentru Agerpres primarul localității, Iulian Bărăscu.

Mănăstirea Seaca Mușetești din satul Seaca, comuna Poboru, este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice. Monumentul datează din 1518 și este compus din biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” și zidul de incintă, care în prezent nu se mai păstrează.