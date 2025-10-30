Conferinţă despre anxietate și depresie în era digitală

Cele două tunuri Krupp, construite în 1871, care străjuiesc statuia domnitorului Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate, cu finanțare asigurată de primăria orașului. Potrivit
În Aula Academiei Române-Filiala Iași (ARFI) va avea loc, în 14 noiembrie 2025, conferința „Anxietatea și depresia în era digitală. Provocări și soluții terapeutice”, organizată de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” (ICES) al ARFI. Vor susține prelegeri conf. univ. dr. Alexandra Boloș, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, și cercetătorul științific dr. Liviu-Adrian Măgurianu, de la ICES, iar moderator va fi cercetătorul științific dr. Cătălina Daniela Răducu, potrivit informațiilor publicate pe site-ul acadiasi.org. Conform sursei citate, supraîncărcarea informațională și fenomenul de „doomscrolling” contribuie la creșterea nivelului de anxietate și la accentuarea pesimismului. În plus, munca la distanță, intensificată de perioada pandemiei, a estompat granițele dintre viața profesională și cea personală, generând stres și epuizare. Fenomenul de cyberbullying și hărțuirea online amplifică aceste efecte negative, mai ales în rândul tinerilor. Având în vedere că jumătate dintre tulburările mintale debutează înaintea vârstei de 14 ani, este esențială intervenția timpurie pentru a diminua consecințele asupra dezvoltării, educației și sănătății mintale.