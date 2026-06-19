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Documente istorice descoperite într-un tablou de nuntă

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Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 22 Iunie 2026

Muzeul Județean Mureș (MJM) a anunţat recent descoperirea, în timpul restaurării unui tablou de nuntă vechi de peste un secol din satul Țopa, documente importante ale unei familii, care oferă detalii prețioase despre viața cotidiană din acest sat, la sfârșit de secol XIX, început de secol XX. Printre documentele găsite se numără un act de moștenire din 1900 și un contract bisericesc din 1872. 

„În 2015, în colecția Secției de Etnografie și Artă Populară a Muzeului Județean Mureș a intrat un tablou de nuntă din satul Țopa, înfățișându-i pe Ion și Ana Șuteu. (…) Ani mai târziu, în timpul restaurării, (…) tabloul și-a dezvăluit adevăratul secret. Ascunse în spatele fotografiei se aflau documente de familie păstrate timp de gene­rații: un act de moștenire din 1900, o chitanță de plată a impozitelor din 1913, un contract bisericesc din 1872, un fragment dintr-o scrisoare trimisă de Anica fratelui său aflat în armată, o broșură cu instrucțiuni pentru corespondența pe front și decupaje din ziare ale vremii”, precizează reprezentanţii MJM pe pagina de Facebook.

Această descoperire arată că, uneori, cele mai valoroase arhive nu se află într-un sertar sau într-o bibliotecă, ci chiar în spatele unei fotografii de familie. Tabloul şi povestea sa sunt, acum, parte din expoziţia „Busuioc în cornu mesii. Obiceiuri de nuntă din zona Târnavelor” din cadrul MJM. 
 

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