„Enescu - jupuit de viu”, premiat de critici și iubit de public

Filmul artistic „Enescu - jupuit de viu”, realizat în 2024, în regia lui Toma Enache, va avea o nouă proiecție specială, sâmbătă, 14 februarie, la Cinema Union din București, începând cu ora 18:00. Fiecare proiecție este un eveniment la care participă nu doar regizorul, ci și o parte dintre actori, precum și diverse personalități culturale, iar la finalul proiecției au loc discuții cu publicul.

Evenimentele amintite se desfășoară într-un turneu extins, numit „100 de proiecții de gală”, constituindu-se într-un omagiu adus compozitorului George Enescu, la 70 de ani de la moartea sa. Numărul acestor proiecții cu aspect de gală a depășit însă cifra anunțată în titlu, până acum având loc peste 120 de proiecții cu casa închisă, atât în Capitală, cât și în alte orașe din țară. Recent, a fost difuzat și pe canalul de televiziune Cinemaraton.

„Acest film își propune să aducă în prim-plan nu doar genialitatea compozitorului George Enescu, ci și latura umană a acestuia. Sper ca prin această producție să aducem publicul mai aproape de sufletul lui Enescu și să-l facem iubit așa cum merită. Dincolo de compozitorul de geniu, este omul Enescu, pe care publicul poate să-l descopere în acest film. Sper ca filmul nostru să contribuie la îmblânzirea unora dintre semeni, lucru pe care Enescu dorea să-l facă, prin muzica lui”, sublinia regizorul la premiera de gală a filmului la Cinema Victoria din Iași, în noiembrie 2024.

Distribuția filmului îi include pe Mircea Dragoman în rolul lui George Enescu şi Theodora Sandu în rolul prinţesei Maruca, precum și pe actorii Cezara Dafinescu, Manuela Hărăbor, Adrian Titieni, Cristian Șofron, Kira Hagi, Pavel Ulici, Filip Ristovski, Erica Moldovan, Codrin Dănilă, Iulia Gorneanu şi Constantin Codrescu.

„Enescu - jupuit de viu” este primul film artistic despre viața celui mai mare compozitor român. În același timp, a devenit și cel mai premiat film românesc, cu 55 de premii internaționale la diverse categorii: cel mai bun film, regie, scenariu, costume, coloană sonoră, muzică originală, actori în rol principal şi secundar, imagine, producător, premiul publicului, premiul special al juriului și premiul pentru realizări remarcabile în cinematografie. Iată câteva dintre festivalurile la care a fost distins: trofeele pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor și la alte patru categorii în cadrul Monaco International Film Festival (Angel Film Awards); alte premii a obținut la festivalurile: International Sound & Film Music Festival (ISFMF), Croația; Madrid Film Awards; Accolade Global Film Competition (SUA); Arpa International Film Awards (Los Angeles); Madonie Film Festival / Sicilian Film Awards (Italia); Veneția: Distincția „Premio Cultura” acordată regizorului Toma Enache.

În cronica de film de la Festivalul Internațional de Film de Artă de la Atena se spunea că, în pelicula lui Toma Enache, jocul actoricesc „este un masterclass în subtilitate și intensitate”, în timp ce regizorul „arată un respect profund atât pentru istorie, cât și pentru artă (...), făcând din acest film biografic mai mult decât o simplă relatare a evenimentelor”.

Implicat pe mai multe planuri în realizarea producției despre Enescu, Toma Enache a făcut regia, producția, a fost și actor într-un rol secundar, dar a scris și scenariul. Acest ultim amănunt este important și trebuie precizat că s-a bazat pe „Memoriile” prințesei Maruca Enescu-Cantacuzino și pe „Amintirile lui George Enescu”, publicate sub forma dialogului cu Bernard Gavoty.

Toma Enache este un regizor aparte între cei din generația sa, reușind, cu toate cele trei realizări artistice de până acum - „Nu sunt faimos, dar sunt aromân” (2013), „Între chin și amin” (2019) și „Enescu - jupuit de viu” (2024) -, să aducă un suflu original cinematografiei românești. Născut în 1970, în comuna Mihail Kogălniceanu din Constanța, Enache se trage dintr-o familie de aromâni, are studii de licență și masterat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, lista realizărilor sale în domeniul artei teatrale fiind impresionantă. Înainte de a fi regizor de film, a pus în scenă mai multe piese de teatru, a făcut regia pentru câteva spectacole radiofonice pentru Teatrul Național Radiofonic, dar a realizat și numeroase proiecte pentru copii și tineret. De asemenea, Toma Enache scrie versuri, fiind autorul mai multor volume publicate, începând cu anul 1993, prezentându-se uneori pe scenă în ipostaza de poet-actor în spectacole aparte.