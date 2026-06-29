Evenimente despre Mănăstirea Hurezi în China

Institutul Cultural Român (ICR) de la Beijing a organizat, la sediul său, în perioada 24-29 iunie 2026, un amplu program dedicat patrimoniului brâncovenesc, cuprinzând o expoziție de fotografii de arhivă, două conferințe pe teme de restaurare și patrimoniu și două proiecții de film documentar, toate fiind menite să pună în valoare dimensiunea artistică, istorică și spirituală a Mănăstirii Hurezi în contextul patrimoniului cultural universal.

Conferința „Dialoguri pe teme de restaurare: Mănăstirea Hurezi și Complexul rupestru Mogao (Dunhuang)”, organizată în colaborare cu Universitatea Peking, s-a desfășurat ieri, 29 iunie, în cadrul acesteia susținând prelegeri monahia Macrina Avram, de la Mănăstirea Hurezi, artist plastic și restaurator de artă ecleziastică, și un specialist chinez în conservarea patrimoniului mural. Conform comunicatului ICR Beijing, conferința a adus în paralel practici de restaurare în patrimoniul religios din cele două țări. În 27 iunie, a fost susținută conferința „Constantin Brâncoveanu - Cultură și sfințenie”, de către stavrofora Ambrozia Șerban, stareța Mănăstirii Hurezi, și monahia Macrina Avram. Dedicată personalității domnitorului român, martir al credinței și mare ctitor de cultură, conferința a evidențiat contribuția excepțională a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu la dezvoltarea artei, educației și culturii românești.

Publicul a putut viziona și două filme documentare dedicate personalităților epocii brâncovenești. În 26 iunie, a fost proiectat documentarul „Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia” (2014, regia: Nicolae Mărgineanu și Iuliana Mateescu), după proiecție urmând o sesiune de dialog cu stavrofora Ambrozia Șerban și monahia Macrina Avram. În 28 iunie, a avut loc proiecția celui de-al doilea film, „Io Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod” (TVR, 2023, serie documentară în trei episoade), urmată din nou de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu cele două invitate.

În ceea ce privește expoziția „Mănăstirea Hurezi: România în UNESCO 70”, aceasta a fost vernisată în ziua de 24 iunie și va rămâne pe simeze, la sediul ICR Beijing, până la 24 septembrie 2026. Sunt expuse fotografii din arhiva mănăstirii, „ilustrând etapele succesive ale procesului de restaurare desfășurat sub egida UNESCO, icoane realizate de monahii, obiecte istorice, documente și fotografii de arhivă din muzeul mănăstirii, albume și piese de patrimoniu provenite din biblioteca acesteia, prezentate publicului chinez pe mai multe tematici (arhitectură, iconostas, ornamente, pictură, sculptură în lemn și piatră etc.)”, se mai arată în comunicat. Expoziția este curatoriată de cele două reprezentante ale Mănăstirii Hurezi și de Andreea-Ema Stoian.

Stavrofora Ambrozia Șerban, stareța Mănăstirii Hurezi, este coordonatoarea patrimoniului Ansamblului Monahal Hurezi și este restaurator de pictură murală și iconograf. Pregătirea sa academică și experiența practică sunt dedicate conservării artei ecleziastice și patrimoniului brâncovenesc. Monahia Macrina Avram este artist plastic și restaurator de artă ecleziastică, a urmat studii de teologie, completate de un masterat în restaurare. Pregătirea sa include practica picturii tradiționale de icoane și a tehnicilor de conservare a patrimoniului mural.

Evenimentele de la sediul ICR Beijing au fost prilejuite de împlinirea a 70 de ani de la aderarea României la UNESCO, a 33 de ani de la înscrierea Mănăstirii Hurezi pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO și a 333 de ani de la zidirea ei.