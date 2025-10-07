În Aula Academiei Române va avea loc, mâine, 8 octombrie 2025, de la ora 11:00, conferința „Există o literatură europeană?”/ „Esiste una letteratura europea?”, susținută de prof. Roberto Antonelli, președinte al Accademia Nazionale dei Lincei/ presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Conferința va fi susținută în limba italiană, informează site-ul acad.ro.

Personalitate marcantă a lumii academice italiene și internaționale, Roberto Antonelli este profesor emerit de filologie romanică la Universitatea La Sapienza din Roma, iar studiile sale vizează în principal originile și dezvoltarea literaturii romanice până în secolul al XIV-lea și rolul literaturii în Europa contemporană. Este laureat al Premiului Honoré Chavée (Institut de France) din 1986, iar din 2016 este membru străin al Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.