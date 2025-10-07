Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură „Există o literatură europeană?”

„Există o literatură europeană?”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 07 Octombrie 2025

În Aula Academiei Române va avea loc, mâine, 8 octombrie 2025, de la ora 11:00, conferința „Există o literatură europeană?”/ „Esiste una letteratura europea?”, susținută de prof. Roberto Antonelli, președinte al Accademia Nazionale dei Lincei/ presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Conferința va fi susținută în limba italiană, informează site-ul acad.ro.

Personalitate marcantă a lumii academice italiene și internaționale, Roberto Antonelli este profesor emerit de filologie romanică la Universitatea La Sapienza din Roma, iar studiile sale vizează în principal originile și dezvoltarea literaturii romanice până în secolul al XIV-lea și rolul literaturii în Europa contemporană. Este laureat al Premiului Honoré Chavée (Institut de France) din 1986, iar din 2016 este membru străin al Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Citeşte mai multe despre:   Academia Romana  -   conferinta
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Descoperă lumea prin hărți Cultură
    Descoperă lumea prin hărți

    Muzeul Hărților prezintă, în parteneriat cu Centrul Național de Cartografie din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Facultatea de Geologie și Geofizică, expoziția temporară

    07 Oct, 2025
  • Interferențe balcanice Cultură
    Interferențe balcanice

    Galeriile de Artă ale Academiei Române găzduiesc expoziţia internaţională de pictură, icoane, fotografie şi artă decorativă, intitulată „Interferenţe balcanice”. Aflată la cea de-a cincea ediție,

    07 Oct, 2025
  • Povești din camerele maramureșene Cultură
    Povești din camerele maramureșene

    Muzeul Național al Țăranului Român organizează, azi, 7 octombrie, de la ora 18:00, în sala Media, o nouă întâlnire din seria Confe­rințelor de la Șosea. Anamaria Iuga și Ioana Popescu vor dialoga despre

    07 Oct, 2025
  • Palatul Culturii și ieșenii Cultură
    Palatul Culturii și ieșenii

    Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași prezintă, prin Muzeul de Istorie a Moldovei, expo­ziția „Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste”. Conceput ca un proiect de muzeografie participativă,

    07 Oct, 2025
TOP 6 Cultură