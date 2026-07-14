Expozițiile „Brâncuși. Sindromul” de la Muzeul Național de Artă al României (MNAR) și „Photographs by Brancusi” de la Muzeul de Artă Recentă (MARe) din București își așteaptă vizitatorii până în
Expoziție dedicată istoriei aeronauticii la Palatul Culturii
Ieșenii și turiștii aflați în oraș vor putea vizita, începând din 17 iulie, expoziția „Repere în istoria aeronauticii”, organizată la Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, în parteneriat cu Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov, Asociaţia Aviatorilor Braşoveni şi Asociaţia RoMilitaria Brăila. Vor fi expuse motoare de avion cu cilindri în stea, fabricate la IAR Braşov, costume de aviator, brevete, cărţi poştale, fotografii şi obiecte personale care au aparţinut unor importanţi aviatori români, inclusiv machete reprezentative ale aeronavelor IAR 80, IAR 81, Me 109G şi P-51 Mustang, precum şi panouri documentare dedicate dezvoltării primei fabrici româneşti de avioane, înfiinţată la Braşov, în anul 1925. Expoziția va putea fi vizitată până la 30 septembrie 2026.