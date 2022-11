Festivalul de muzică Propatria 

Data: 15 Noi, 2022

Sub motto-ul „Muzică fără Fron­tiere”, cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional Propatria are loc în perioada 9-29 noiembrie, sub direcția artistică a pianistei de origine română Mara Dobrescu, stabilită în Franța, şi cu susținerea Departamentului Românilor de Pretutindeni. Călătorind de la Roma la București, apoi la Londra, Paris și Viena, festivalul va deveni cu adevărat unul menit să unească întreaga diasporă românească. Concertul de la București, „The Romanticism of Schumann and Porumbescu”, va avea în 22 noiembrie, în Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, și va fi susținut de violonistul Constantin Beschieru și pianistul Filippo Tenisci. (A. D.)