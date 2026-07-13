Înscrieri pentru Noaptea Muzeelor la Sate

Muzeele, colecţiile private, casele memoriale şi iniţiativele independente dedicate patrimoniului din mediul rural se pot înscrie la ediția a patra a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, programat pentru data de 29 august. Iniţiat şi organizat de Asociaţia Da’ De Ce, proiectul a reunit în primele trei ediţii sute de muzee şi obiective culturale din mediul rural din România şi Republica Moldova.

„Ediţia din 2026 marchează o nouă etapă de dezvoltare. Reţeaua Noaptea Muzeelor la Sate se extinde la şase ecosisteme muzeale rurale prin includerea unui nou teritoriu, Coronini (Caraş-Severin), iar pentru prima dată proiectul dezvoltă un program internaţional de rezidenţe artistice”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Înscrierile online se pot face până la 10 august 2026. În 2025, peste 140 de obiective culturale au fost deschise publicului, cu intrare liberă.