Ipostaze ale lui Brâncuși în muzee bucureștene

Expozițiile „Brâncuși. Sindromul” de la Muzeul Național de Artă al României (MNAR) și „Photographs by Brancusi” de la Muzeul de Artă Recentă (MARe) din București își așteaptă vizitatorii până în toamnă, prima având tur ghidat pe 17 iulie 2026.

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) propune, sub titlul „Influența modelatoare a lui Brâncuși”, pentru ziua de 17 iulie, un tur ghidat prin expoziția „Brâncuși. Sindromul”. Va fi „o incursiune în ultimii o sută de ani de sculptură românească, pornind de la artiștii care s-au format sub îndrumarea sa în perioada interbelică sau care doar i-au trecut pragul atelierului din Paris și până în prezent, urmărind asimilări, reinterpretări sau emulări ale limbajului brâncușian”, informează MNAR într-o postare pe Facebook.

Turul va fi susținut, începând cu ora 17:00, de Judit Balint, director adjunct MNAR și co-curatoare a expoziției, ghidajul urmărind felul în care Brâncuși a devenit pentru arta românească modernă și contemporană o prezență formatoare și un punct de plecare pentru numeroase discursuri artistice.

Expoziția „Brâncuși. Sindromul” este prilejuită de împlinirea a 150 de ani de la nașterea marelui artist român și propune publicului o perspectivă aparte asupra influenței operei sale, analizând diversele tipuri de discursuri artistice construite în jurul lucrărilor și personalității celui mai important sculptor modern.

Proiectul curatorial reunește lucrări care urmăresc atât imaginea artistului, cât și reverberația operei sale în timp asupra receptării. „Publicul va putea vedea, între altele, portrete ale lui Brâncuși semnate de M.H. Maxy, Theodor Pallady și Milița Petrașcu, lucrări-omagiu realizate de M.H. Maxy și Vasile Dobrian, sculpturi de Milița Petrașcu, Irina Codreanu, Hans Mattis-Teutsch, Ion Irimescu, George Apostu, Ovidiu Maitec sau Vasile Gorduz, precum și interpretări și recuperări contemporane ale motivelor brâncușiene - de la studiile lui Paul Neagu după «Pasărea în spațiu», «Peștele», «Domnișoara Pogany», «Pasărea măiastră» și «Coloana infinitului», până la lucrări de Iosif Kiraly, Teodor Graur, Mircea Cantor, Vlad Nancă, Michele Bressan și Dan Perjovschi”, se arată în comunicat. Expoziția va putea fi vizitată până la 25 octombrie 2026.

Fotografii de Brâncuși la MARe

Pe de altă parte, la Muzeul de Artă Recentă (MARe) din Bucu­rești, poate fi vizitată expoziția „Photographs by Constantin Brancusi”, deschisă până la 27 septembrie 2026. Câteva zeci de fotografii realizate chiar de către Constantin Brâncuși lucrărilor sale din atelierul de la Paris ne revelează un artist care caută mereu perfecțiunea operei sale, chiar și atunci când o surprinde cu aparatul de fotografiat. Se află expusă și o fotografie-autoportret.

Curatorul expoziției este Gregory Lang, care este și directorul artistic al MARe, în colaborare cu Ioana Iuna Șerban, cu sprijinul galeriilor David Grob Gallery, Thaddaeus Ropac Gallery, Konrad Fischer Galerie, Galerie Anne-Sarah Benichou și Meessen Gallery.