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Istoria Târgului Moșilor prezentată la Sala Dalles

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 23 Iunie 2026

Academia Română și Funda­ția Culturală „Dalles” organizează, în 25 iunie 2026, la Sala „Dalles” din București, conferința „Repere culturale bucureștene. Târgul Mo­șilor”, susținută de acad. Sabina Ispas, președinta Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române și directoarea Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”.

Târgul Moșilor a reprezentat, timp de secole, unul dintre cele mai importante repere culturale și sociale ale Bucureștiului, devenind parte integrantă a identității sale istorice și culturale. Potrivit infor­ma­țiilor publicate pe site-ul Academiei Române, tradiția istorică leagă apariția și evoluția târgului, aflat multă vreme la marginea orașului, atât de activități locale, precum oborul sau judecățile publice, cât și de evenimente importante din istoria vechii cetăți dom­nești. Printre acestea se numără și confruntări militare în urma cărora domnitorul a dispus ridicarea unei mari cruci de piatră, lângă care era oficiată slujba de pomenire de la Moșii de Rusalii.

Astăzi, Târgul Moșilor este considerat un reper al istoriei culturale bucureștene și un fenomen relevant pentru studiul proceselor de „festivalizare” a vieții cotidiene, aflate în atenția cercetătorilor din domeniul etnologiei. 
 

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