Măști populare românești expuse în Cehia

La Vsetín, în Republica Cehă, poate fi vizitată, în intervalul 7 decembrie 2025 - 12 aprilie 2026, expoziția „Misterul măștii populare românești”, o prezentare amplă și structurată a universului măștilor tradiționale, configurând un parcurs vizual și semantic prin simbolistica specifică acestora.

Sunt expuse măști românești şi cehești provenite din colecții muzeale și ateliere specializate, materiale audio cu colinde, înregistrări video documentare care surprind alaiuri de mascați și secvențe ritualice, precum și elemente narative și interpretative dedicate fiecărui personaj și rolului său ceremonial. Expoziția reunește și lucrări contemporane realizate de creatori români de măști, alături de instalații spațiale și proiecte audiovizuale dezvoltate de studenți ai Universității Tomas Bata din Zlín, concepute pentru a explora simbolurile tradiționale ale măștii în raport cu limbajele vizuale actuale, conform informațiilor publicate pe site-ul muzeul-etnografic.ro.

Proiectul a fost inițiat de Muzeum regionu Valašsko din Vsetín și realizat în colaborare cu patru instituții etnografice majore din România: Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul Maramureșean din Sighetu Marmației, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș din Baia Mare și Muzeul Țării Crișurilor din Oradea.