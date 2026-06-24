MNŢR poate fi vizitat din nou în întregime

Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) a redeschis etajul Expoziţiei permanente, după un deceniu de lucrări de consolidare şi după ce, anul trecut, a fost redeschis parterul, prin expoziția „Legea creștinească”, anunţă reprezentanţii instituţiei muzeale pe site-ul mntr.ro. Etajul expoziţional este redeschis acum, cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la înfiin­țarea muzeului și 30 de ani de la obținerea premiului EMYA, prin expoziția „Rânduiala vieții”.

Etajul MNŢR este completat de două expoziţii, şi anume „Huțulii”, în sala „Minorități”, și „Instrumente muzicale aerofone”, în sala „Tipologii”. Prima expoziţie pune în dialog două comunități etnice din zona montană a județelor Suceava și Maramureș, care provin din același spațiu cultural, dar care au evoluat diferit în urma conviețuirii cu populația autohtonă. Cea de-a doua expoziţie aduce în prim plan, prin intermediul obiectelor de patrimoniu, al fotografiilor de arhivă și al imaginilor documentare, bogăția și diversitatea instrumentelor muzicale de suflat, dar și semnificațiile lor în cadrul comunităților tradițio­nale, precizează sursa citată.

Publicul este invitat să redescopere universul satului românesc aşa cum a fost imaginat de Horia Bernea şi de echipa sa, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00.

