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Municipiul Bistriţa îşi va lansa programul UNESCO

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Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 23 Iunie 2026

Odată cu redeschiderea pentru public a Turnului Dogarilor, restaurat și reabilitat, fiind parte a vechii cetăţi medievale, va fi lansat oficial, în 28 august 2026, programul UNESCO al Bistriței. Acest spațiu va deveni un reper al programului UNESCO și un loc dedicat promovării patrimoniului prin activități culturale și educative, informează autorităţile locale pe pagina de Facebook. În acest fel, municipiul Bistrița - care în 2025 a obţinut titlul de „Oraş creativ UNESCO” în domeniul arhitecturii, își consolidează prezența pe harta orașelor creative UNESCO și își asumă o direcție de dezvoltare în care patrimoniul, arhitectura și cultura devin resurse importante pentru viitorul orașului.

Începând cu anul 2027, Bistrița va organiza, anual, „Săptămâna Arhitecturii și Patrimoniului”, un eveniment dedicat comunității, dar și specialiștilor din domeniile arhitecturii, patrimoniului, managementului cultural, științelor sociale și artelor vizuale, potrivit aceleiaşi surse. Este de menţionat faptul că 2025 este primul an în care UNESCO a introdus domeniul arhitecturii în cadrul Rețelei Orașelor Creative, iar Bistrița se află printre primele orașe care contribuie la construirea acestei noi direcții la nivel internațional.

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