O lucrare de excepție: monografia Mănăstirii Dintr-un Lemn

În această toamnă, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România a lansat o lucrare de excepție, „Mănăstirea Dintr-un Lemn - un complex monahal unic în România. Monografie istorică”, semnată de prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, de la Universitatea Ovidiu din Constanța, membru corespondent al instituţiei amintite. Prestigiosul volum a apărut sub auspiciile Arhiepiscopiei Râmnicului, fiind rodul unei vaste cercetări personale desfășurate de autor în cadrul Centrului de cercetare a conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu”, pe care îl coordonează.

Impresionantul volum monografic, de aproape 500 de pagini, cuprinde șase capitole: La început a fost legenda; Mănăstirea Dintr-un Lemn între anii 1634-1863; Mănăstirea Dintr-un Lemn de la secularizare la instaurarea regimului comunist (1863-1947); Sfânta mănăstire în regimul comunist și anii democrației (1948-2019); Tezaurul și colegiile mănăstirii. Casa memorială „Arhimandrit dr. Chesarie Gheorghescu”; Pelerini și vizitatori. Cercetarea științifică la Mănăstirea Dintr-un Lemn. Portrete de duhovnici. Acestor capitole se adaugă un cuvânt de încheiere, o anexă în care sunt prezentate sta­rețele mănăstirii, notele explicative și indexul general, toate conferind lucrării o dimensiune științifică și originală.

Aceste atribute l-au determinat pe academicianul Răzvan Theodorescu să sublinieze: „Volumul are o valoare științifică reală, fiind rezultatul unei documentări cuprinzătoare în biblioteci și arhive unde autorul a depistat nu­meroase izvoare inedite. Monografia este rea­lizată în ediție bilingvă, ceea ce permite nu numai cercetătorului român sau cunoscător al limbii române, dar și lectorului vorbitor de lim­bă engleză să cunoască istoria mănăstirii, importanța și rolul ei ca valoare de patrimoniu”.

Studierea acestei lucrări îl poartă pe cititor „prin zbuciumata istorie a așezământului, care a trecut de-a lungul veacurilor în mod repetat «prin extaz și agonie». Neîndoielnic, realizarea profesorului Valentin Ciorbea constituie cea mai complexă monografie istorică asupra Mănăstirii Dintr-un Lemn, unul dintre cele mai importante monumente de artă medievală românească”, cum arată în Cuvântul înainte al volumului prof. univ. dr. Ion I. Solcanu.

Deși vast și complex, volumul se citește cu ușurință, interes și curiozitate, facilități oferite de stilul deschis, fluid și captivant al prezentării informațiilor și datelor, riguros verificate de autor. Aceasta pentru că profesorul Ciorbea vorbește convingător despre tradițiile și legen­dele mănăstirii, cărora le adaugă, în mod fericit și cu talent, informații oferite de izvoarele istorice, memoriile și documentele de arhivă, provenite fie din depozitele centrale și locale, fie descoperite prin alte mănăstiri. În acest mod, cititorul poate parcurge, cu emoție, toate etapele devenirii sfântului locaș, de la ridicarea modestei bisericuțe de lemn construite dintr-un singur trunchi de stejar multisecular, undeva la cumpăna dintre secolele 15-16, până în prezentul cunoscutei așezări monahale vâlcene. Și încă un lucru captivant: întreaga istorie a sfintei mănăstiri este prezentată ca o evoluție în comuniune cu cel mai de preț odor al său: Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, făcătoare de minuni, pentru care s-a ridicat mai întâi din trunchiul de stejar bisericuța din lemn, apoi a fost zidită biserica mare, mănăstirească, în jurul căreia s-a dezvoltat viața obștească de maici.

Evoluția în timp a acestui unic complex monahal românesc, viața interioară și cea la vedere a obștii mănăstirești, legătura cu oștirea română și cu numeroasele activități cultural-istorice care se desfășoară aici de ceva vreme cu binecuvântarea arhierească a Înaltpreasfin­țitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, poartă în profunzimea lor simbolistica vibrantă a lemnului stejarului secular din care a fost ridicată bisericuța inițială. Și anume, trăinicia, căldura, echilibrul, frumusețea și temeinicia neamului românesc, a credinței creș­tin-ortodoxe, adânc înrădăcinată în fibra ființei lui și în locașurile de rugăciune pe care le-a ridicat de-a lungul veacurilor. Un adevăr identitar pe care îl transmite cu subtilitate autorul și care este receptat, la același nivel, și de pelerinii care vizitează mănăstirea. Iată în acest sens mărturia arhitectului G. Simotta, consemnată în cartea de onoare a sfintei așezări: „Am umblat mult în multe țări. Am cercetat monumente de arhitectură ale celor mai de seamă. Am cercetat mănăstirile Muntelui Athos, de dimesiuni impunătoare, dar care deseori lasă impresia de agresivitate. Nicăieri nu am întâlnit farmecul frumosului desăvârșit ca la Mănăstirea Dintr-un Lemn. Aici toate sunt la scară umană și impun prin cuvintele și modestia lor. Rar am întâlnit o armonie atât de desăvârșită între natură și ceea ce mâna omului a creat. Totul incită ochiul și înalță sufletul”.

Încheiem această succintă prezentare a monografiei Mănăstirii Dintr-un Lemn cu mărturisirea autorului din Preambulul volumului: „Dacă nu țintim prea mult, nutrim și noi speranța că prin această monografie ne alăturăm cu o «ctitorie» specială șirului de întemeietori, sprijinitori și binefăcători ai Mănăstirii Dintr-un Lemn, cu recunoștință către ierarhii Arhiepiscopiei Râmnicului care au purtat de grijă sfântului locaș, obștei monahale, starețelor și duhovnicilor care țin candela aprinsă de secole și au purtat prin vremuri, cu râvnă, bogata moștenire materială și spirituală din generație în generație, ridicând zilnic rugi la Dumnezeu pentru binele poporului român și, în mod special, pentru Forțele Aeriene, Forțele Navale și Brigada 30 Gardă «Mihai Viteazul». Dacă vei poposi la Mănăstirea Dintr-un Lemn ca pelerin și vizitator, lăsându-te condus prin hronicul sfântului locaș de maica ghid și vei lectura și monografia, înseamnă, stimate cititor, că împreună am împlinit obiectivele propuse: cunoaștere, prețuire și respect pentru mănăstire și obște, întărirea credinței în Ortodoxie la al cărei Altar se roagă și se simt în Casa lui Dumnezeu militari ai Armatei Române, ale căror simboluri le vei cunoaște și admira”.