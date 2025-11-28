O şezătoare în mijlocul Bucureștiului! Și nu oricând, ci în preajma sărbătorilor de iarnă. Ce poate fi mai frumos? La șezătoare, organizată de Institutul Național al Patrimoniului (INP) în biblioteca din
1 Decembrie la muzeu
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va găzdui luni, 1 decembrie, o serie de evenimente dedicate Zilei Naționale a României. Va fi expus albumul „Alba Iulia 1 dec. 1918. Aspecte inedite de la marea adunare populară”, opera fotografului Unirii, Samoilă Mârza, iar în Sala Lapidarium va avea loc concertul de muzică românească „Graiul dulce românesc”, susținut de Artpulse. Acesta va include compoziții pentru voce și pian, aparținând unor autori precum G. Grigoriu, G. Enescu, M. Jora, E. Mezzeti, conform unui comunicat al MNIR. Publicul va putea vizita și expozițiile „Tezaurul istoric”; „Lapidarium”; „Copia Columnei lui Traian”; „Capodopere din patrimoniul MNIR”; „…la îndeMână”; „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”; „Ion Dumitrana. Machetator și gravor”; „Conservarea-restaurarea picturilor din colecția MNIR” și expoziția naţională de postere ştiințifice „Conservare - Restaurare - Investigații”. Muzeul va fi deschis conform programului obișnuit de vizitare, 9:00-17:00, iar accesul va fi gratuit.