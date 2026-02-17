Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Opere brâncușiene expuse la Roma

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 24 Feb 2026

La Mercati di Traiano, primul muzeu de arhitectură antică din lume, situat în centrul Romei, s-a deschis, în 20 februarie, expoziţia „Constantin Brâncuşi: Originile Infinitului”, reprezentând un moment cultural de anvergură în cadrul dialogului artistic româno-italian, după cum a scris pe o reţea de socializare ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău. Demersul este organizat în cadrul Anului Cultural România-Italia 2026, înscriindu-se, totodată, în seria manifestărilor dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi (1876-1957).

Prezent la inaugurare, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a subliniat că expoziţia creează un dialog între arta clasică şi modernismul brâncuşian şi a salutat iniţiativa de a deschide gratuit expoziţia pentru cetăţenii români şi moldoveni, ca o recunoaştere a contribuţiei acestor comunităţi la societatea italiană. Între capodoperele împrumutate muzeului italian se află Rugăciunea, Mademoiselle Pogany, Prometeu, Tors şi Scaunul din seria Masa Tăcerii, lucrări emblematice care ilustrează evoluţia artistică a lui Brâncuşi şi căutarea sa neîntreruptă a formei perfecte.

Expoziţia este deschisă până în 19 iulie 2026, iar cetăţenii români şi cei ai Republicii Moldova beneficiază de intrare gratuită.

 

