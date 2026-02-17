Opere brâncușiene expuse la Roma

La Mercati di Traiano, primul muzeu de arhitectură antică din lume, situat în centrul Romei, s-a deschis, în 20 februarie, expoziţia „Constantin Brâncuşi: Originile Infinitului”, reprezentând un moment cultural de anvergură în cadrul dialogului artistic româno-italian, după cum a scris pe o reţea de socializare ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău. Demersul este organizat în cadrul Anului Cultural România-Italia 2026, înscriindu-se, totodată, în seria manifestărilor dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi (1876-1957).

Prezent la inaugurare, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a subliniat că expoziţia creează un dialog între arta clasică şi modernismul brâncuşian şi a salutat iniţiativa de a deschide gratuit expoziţia pentru cetăţenii români şi moldoveni, ca o recunoaştere a contribuţiei acestor comunităţi la societatea italiană. Între capodoperele împrumutate muzeului italian se află Rugăciunea, Mademoiselle Pogany, Prometeu, Tors şi Scaunul din seria Masa Tăcerii, lucrări emblematice care ilustrează evoluţia artistică a lui Brâncuşi şi căutarea sa neîntreruptă a formei perfecte.

Expoziţia este deschisă până în 19 iulie 2026, iar cetăţenii români şi cei ai Republicii Moldova beneficiază de intrare gratuită.