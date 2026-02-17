S-au împlinit zece ani de când Moara de hârtie din Comana a lansat un mărțișor aparte, lucrat din hârtie manuală cu inserții florale și cu urări în versuri, numit Cărțișor. Nămeții au troienit drumurile, dar sâmbătă, 21 februarie, echipa care bucură oamenii cu mărțișorul cultural a sărbătorit evenimentul cu prietenii - adulți și copii din comunitate care beneficiază de existența Cărțișorului.
Opere brâncușiene expuse la Roma
La Mercati di Traiano, primul muzeu de arhitectură antică din lume, situat în centrul Romei, s-a deschis, în 20 februarie, expoziţia „Constantin Brâncuşi: Originile Infinitului”, reprezentând un moment cultural de anvergură în cadrul dialogului artistic româno-italian, după cum a scris pe o reţea de socializare ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău. Demersul este organizat în cadrul Anului Cultural România-Italia 2026, înscriindu-se, totodată, în seria manifestărilor dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi (1876-1957).
Prezent la inaugurare, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a subliniat că expoziţia creează un dialog între arta clasică şi modernismul brâncuşian şi a salutat iniţiativa de a deschide gratuit expoziţia pentru cetăţenii români şi moldoveni, ca o recunoaştere a contribuţiei acestor comunităţi la societatea italiană. Între capodoperele împrumutate muzeului italian se află Rugăciunea, Mademoiselle Pogany, Prometeu, Tors şi Scaunul din seria Masa Tăcerii, lucrări emblematice care ilustrează evoluţia artistică a lui Brâncuşi şi căutarea sa neîntreruptă a formei perfecte.
Expoziţia este deschisă până în 19 iulie 2026, iar cetăţenii români şi cei ai Republicii Moldova beneficiază de intrare gratuită.