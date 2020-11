Data: 17 Noi, 2020

Palatul Suțu găzduiește în această perioadă, în holul central, o expoziție temporară ce propune o schimbare a perspectivei asupra piețelor europene. Expoziția de fotografie intitulată „Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor” reprezintă o premieră, deoarece o vedere de ansamblu asupra unor piețe la nivel de continent a fost de foarte puține ori încercată.

Cea mai mare parte a fotografiilor, pe care publicul este invitat să le vadă, sunt imagini realizate cu ajutorul unei drone, din unghiuri inaccesibile ochilor. Inițiatorul proiectului și autorul fotografiilor, Cătălin D. Constantin, editor de carte și antropolog, leagă imaginile sale, mai exact agora antichității grecești, de piața orașelor europene de astăzi, oferind astfel o privire de sus asupra piețelor istorice europene.

Cătălin D. Constantin subliniază că „o piață e arhitectura ei, dar în același timp e mai mult decât atât, e tot trecutul ei înlănțuit în legături vizibile sau invizibile. Selecția din expoziție e subiectivă. Am urmărit cu precădere acele zone ale Europei care excelează la capitolul piețe. Am ales să pun în fața vizitatorului piețe mai puțin cunoscute, alegând să las la o parte orașele mari, care se află pe lista de oferte turistice, cum ar fi Parisul cu piețe bine-cunoscute. Astfel, am urmărit unele criterii legate de estetica piețelor și de istoria care se ascunde în spatele lor, pe care le-am surprins cu ajutorul dronei. Fotografia din dronă e vedere în zbor de rândunică, iar privirea de sus e spectaculoasă”.

Pentru orașele europene, piața e locul cel mai important. Acolo duc arterele principale, acolo se află cele mai importante clădiri și statui. O piață de oraș european este un rezumat istoric, arhitectonic, cultural și social, iar acolo se văd cel mai bine toate straturile sociale.

Până acum, expoziția a fost itinerată în zece țări europene. Anul acesta a fost expusă la Dublin, în colaborare cu Irish Architectural Archive, și a marcat deschiderea săptămânii patrimoniului în Irlanda. Expoziția poate fi vizitată nu doar la Palatul Suțu din București, ci și la Roma, la Accademia di Romania, unde va rămâne până la data de 13 decembrie.

(Alexandra Drugan)