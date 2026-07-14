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Poveștile a 71 de femei arestate în comunism

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 14 Iulie 2026

La Muzeul de Istorie din Suceava poate fi vizitată, până la 9 august 2026, expoziția „Dușmance ale poporului”, care aduce în atenția publicului poveștile a 71 de femei arestate în perioada regimului comunist din motive politice și etichetate de autorități drept „dușmani ai poporului”. Acestea au fost persecutate din diverse motive: pentru că au avut legături cu Occidentul, fiind acuzate de „înaltă trădare”, pentru implicarea în rezistența anticomunistă din munți sau pentru că s-au opus confiscării terenurilor în timpul procesului de colectivizare, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeulbucovinei.ro. Alte femei au devenit victime ale represiunii comuniste doar pentru că erau mame, soții, fiice sau surori ale unor persoane considerate periculoase de regim. Pe lângă prezentarea celor 71 de femei, expoziția include și secțiunea „Cele mai tinere deținute”, dedicată unor fetițe care au cunoscut detenția politică încă din primele zile de viață, fiind născute în închisoare. Vizitatorii pot descoperi, de asemenea, aspecte ale regimului penitenciar din închisorile de femei, ilustrate prin fragmente din memorialistica de detenție și prin obiecte realizate de deținute în timpul încarcerării. Atmosfera din penitenciare este reconstituită cu ajutorul sunetelor, imaginilor și al jocului de lumină și întuneric.

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