Revista „Carmina Balcanica”, număr nou

La finele anului trecut a apărut numărul 21 al revistei „Carmina Balcanica”, o publicație multiculturală fondată de cercetătorii Mihaela Albu și Dan Anghelescu. Unul dintre mottourile permanente ale revistei este ales dintr-o afirmație a lui Mircea Eliade: „Nu ne putem imagina o cultură europeană redusă numai la formele ei occidentale. Culturaliceşte, ca şi spiritualiceşte, Europa se întregeşte cu tot ce a creat şi a păstrat spaţiul carpato-balcanic”.

Despre rostul și necesitatea acestei reviste, care a apărut prima dată în noiembrie 2008, Dan Anghelescu afirma: „În intenţia noastră, a mea și a Mihaelei Albu, publicaţia s-a dorit o ilustrare a faptului că Levantul continuă să existe în prezent ca o identitate spirituală cu totul aparte, ce se şi identifică prin ritmurile şi traiectoriile de gândire şi expresie ca o formă mentis. Imediat s-au ivit oameni dornici să participe la proiect. S-a răspuns cu însufleţire la invitaţia noastră de a scrie întâi de toate în graiul lor matern: român, aromân, grec, sârb, albanez, macedonean, bulgar, dar şi în limba engleză, pentru o mai largă difuzare”.

Printre titlurile din acest număr cităm: Începutul revoluției de eliberare a Greciei în Moldova, Iași, 27 februarie 1821, de Sorin Iftimie (România); 200 de ani de la mișcarea de redeșteptare națională a românilor condusă de Tudor Vladimirescu - Sorin Liviu Damean (România); 200 de ani de la începutul re­voluției grecești de la 1821; Revoluția greacă pe pământ românesc - Apostolos Patelakis (Grecia); 200 years since the beginning of the Greek War of Independence (1821) - Georgios Ioannides (Grecia). În sumar mai sunt de asemenea prezente semnăturile unor prestigioase personalităţi: N. I. Herescu (România/ Fran­ța) - Adevăratul chip al lui Tudor Vladimirescu; Tudor Nedelcea (România) - Marin Sorescu despre... scriitorul Tudor Vladimirescu; Marin Sorescu (România) - Tudor Vladimirescu şi literatura stării de urgenţă; Tudor Nedelcea (România) - Un cenotaf pentru Tudor Vladimirescu; Octavian Ciobanu (România) - Patrimoniul vlahilor din Balcanii de Vest. La rubrica de recenzii este prezentat volumul: Pavlos Vasilia­dis - 140 de ani de la stabilirea re­lațiilor diplomatice româno-elene (1880- 2020), de Florin Stan și Apostolos Patelakis.