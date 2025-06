Simpozion dedicat tradiției biblice

La Iași, începe astăzi, 5 iunie, ediția a 14-a a Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, organizat de Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” (Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) și Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Institutul de Filologie „A. Philippide” al Academiei Române, filiala Iași.

Deschiderea are loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare din Iași şi va fi urmată de lansarea volumului „Biblica et Philologica: Studies in Honor of Eugen Munteanu” și de conferința „Between the Septuagint and New Testament”, susținută de Takamitsu Muraoka, unul dintre cei mai importanți specialiști în filologie biblică, la nivel mondial. O temă de dezbatere interesantă propune masa rotundă intitulată „De ce să învățăm limbile biblice?”, la care vor participa specialiști în cercetarea, predarea și traducerea Bibliei din țară și din străinătate. În cadrul simpozionului, vor fi lansate și cinci volume dedicate Primului Sinod Ecumenic de la Niceea, celei mai recente apariții din seria „Biblia după textul ebraic”, unor noi traduceri din comentariile biblice ale Sfântului Ioan Gură de Aur și ediției filologice a Moliftelnicului Mitropolitului Dosoftei. Cea de-a doua zi va fi dedicată comunicărilor științifice.