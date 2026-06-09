Monica Pillat a lansat recent noua sa carte de poezie „Chilia fără ziduri”, în cadrul Librăriei Humanitas de la Cișmigiu, unde au acompaniat-o în fața publicului Liliana Ursu, Cristian Pătrășconiu, George
Societatea de Salvare, 120
Vernisajul expoziției „Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare” va avea loc, în 26 iunie, la Palatul Suțu. Expoziția reprezintă o incursiune în istoria Societății de Salvare din București și va fi concepută ca un traseu cronologic și tematic, urmărind „evoluția unei inițiative filantropice devenite, în timp, un pilon esențial al serviciilor medicale de urgență, reflectând transformările sociale, tehnologice și instituționale ale secolului trecut”, se arată în comunicatul evenimentului de pe site-ul instituției. Curatori: dr. Silvia Iordache, șef Secție Antropologie Urbană, drd. Ionuț Banu, muzeograf, Muzeul Nicolae Minovici, dr. Mădălina Manolache, muzeograf, Muzeul Nicolae Minovici. Expoziția va fi deschisă până la 6 septembrie 2026.