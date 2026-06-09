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Societatea de Salvare, 120 

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Un articol de: Daniela Șontică - 16 Iunie 2026

Vernisajul expoziției „Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare” va avea loc, în 26 iunie, la Palatul Suțu. Expo­zi­ția reprezintă o incursiune în istoria Societății de Salvare din București și va fi concepută ca un traseu cronologic și tematic, urmărind „evo­luția unei inițiative filantropice devenite, în timp, un pilon esențial al serviciilor medicale de urgență, reflectând trans­formările sociale, tehnologice și instituționale ale secolului trecut”, se arată în comunicatul eve­nimentului de pe site-ul instituției. Curatori: dr. Silvia Iordache, șef Secție Antropologie Urbană, drd. Ionuț Banu, muzeograf, Muzeul Nicolae Minovici, dr. Mădălina Manolache, muzeograf, Muzeul Nicolae Minovici. Expo­ziția va fi deschisă până la 6 septembrie 2026. 

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