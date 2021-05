Volum inedit de fitoterapie, în memoria profesorului Constantin Milică

La Editura Trinitas a Patriarhiei Române a apărut cartea Maladiile prezentului tratate cu plante, semnată de profesorul Constantin Milică, cunoscut fitoterapeut ieșean, plecat la cele veșnice în 2018. Lucrarea a fost tipărită la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cuprinde o serie de texte de specialitate, publi­cate, în decursul timpului, în paginile dedicate tratamentelor fitoterapeutice ale Ziarului Lumina.

Am îngrijit acest volum In Memoriam, apărut spre evocarea unui om de care m-a legat una dintre cele mai longevive colaborări. Pentru că profesorul Constantin Milică a fost, începând de la primul număr al Ziarului Lumina (7 februarie 2005) și până la plecarea sa în eternitate (27 mai 2018), semnatarul rubricii săptămânale de Fitoterapie, pe care am coordonat-o.

Publicată în Colecția „Media Chris­tiana”, Seria Lumina, a Editurii Trinitas, într-o ediție grafică deosebită, cartea este structurată în două capitole (Recursul la natură pentru un regim de viață precaut și Fitoterapia celor mai frecvente afecțiuni ale lumii moderne) ce grupează maladii cu incidență crescută în zilele noastre - descriere, simptomatologie, tratamente pe bază de plante, pe bază de produse apicole, recomandări legate de stilul de viață și de dieta pe care cei afectați de aceste maladii trebuie să le urmeze. Printre acestea - „Plantele aromatice, folosite ca dezinfectant în epidemiile trecutului”, „Cum ne alimentăm în con­diții de stres”, „Postul ca metodă de a ne menține organismul sănătos”, „Rolul fitoterapiei în controlul obezității”, „Apa potabilă, o barieră împotriva virusurilor și bacteriilor”, „Mierea de albine, gardianul sistemului imunitar”.

Volumul este prefațat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ca un gest de prețuire pentru strădaniile neîncetate ale profesorului Milică de a le oferi celor aflați în suferință nu numai un ghidaj în a-și trata durerile și bolile, ci și mângâiere și multă spe­ranță. „Am avut inițiativa publicării acestui volum în semn de omagiu adus profesorului universitar Constantin I. Milică (1929-2018), fitoterapeut iubit și apreciat, dascăl și cercetător român de mare prestigiu, dând astfel expresie sentimentelor de înaltă recunoștință pentru întreaga sa activitate dedicată oamenilor, dar și Bisericii noastre strămoșești. Totodată, publicarea acestui volum este și o manifestare a grijii pentru sănătatea duhovnicească, dar și trupească a credincioșilor noștri, într-o perioadă foarte dificilă pe care o traversăm”, subliniază, în Cuvântul-îna­inte al volumului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Finalul cărții este rezervat unui interviu biografic pe care profesorul Constantin Milică mi l-a acordat și care a fost publicat în Lumina de Duminică din 5 martie 2006.

Născut la Tecuci, în 26 august 1929, într-o familie cu șase copii, Constantin Milică a avut un parcurs școlar și universitar de excepție, devenind, încă din anul al III-lea de facultate, preparator universitar. A absolvit, în 1951, Facultatea de Horticultură a Institutului Agronomic „N. Bălcescu” din București ca șef de promoție. A fost singurul doctorand al academicianului Traian Săvulescu, devenind cercetător științific în mai multe institute importante din București. Din 1973 a ocupat, prin con­curs, funcția de profesor universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Iași. A fost profesor asociat la mai multe universități de profil din țară, dar a dus și o muncă asiduă de popula­ri­zare a remediilor și preparatelor fi­totera­peutice pe care le-a elaborat, în mai bine de patru decenii de activitate, în cadrul Centrului „Aroma” al USAMV Iași.

A avut șase brevete înscrise la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și peste 1.258 de lucrări publicate şi comunicate, dintre care 40 de volume, tratate, monografii, opt cursuri universitare de Fiziologie și 252 de lucrări ştiinţifice.