300 de elevi cu posibilități reduse sprijiniți de Protoieria Sector 3 Capitală

Tradiția frumoasă a ajutorării elevilor care provin din familii cu posibilități materiale reduse sau aflate în diferite cazuri de risc social, prin oferirea de ghiozdane complet echipate, a fost respectată și în acest an de Protoieria Sector 3 Capitală. Acțiunea de binefacere a avut loc la sediul protoieriei miercuri, 17 septembrie 2025.

La scurtă vreme după începutul noului an școlar, Protoieria Sector 3 Capitală a organizat o nouă acțiune social‑filantropică în cadrul unui proiect de tradiție care presupune sprijinirea cu ghiozdane complet echipate cu rechizite a 300 de elevi care provin din familii cu posibilități materiale reduse, familii monoparentale, cu copii mulți sau aflate în alte situații de risc, precum și ajutorarea elevilor beneficiari ai programelor Centrului de zi „Sfânta Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Tinerii și copiii însoțiți de părinți au mers la orele prânzului la sediul protopopiatului din apropierea Pieței Universității, fiind întâmpinați de personalul instituției și de părintele protopop Florin Busuioc, care a rostit un cuvânt de încurajare la început de an școlar și a subliniat necesitatea și importanța educației pentru viitorul fiecăruia dintre elevi.

„Ghidându‑ne după cuvântul Sfântului Dumitru Stăniloae, care spune că nu există limite în posibilitățile omului educat, ne‑am gândit și anul acesta să susținem educația și binele copiilor defavorizați din sectorul 3 al Capitalei. În mod deosebit, am încercat de această dată să oferim copiilor ghiozdane și în funcție de preferințele lor. Este important să ajutăm, să dăruim, dar este important și ca oamenii să se bucure de darul primit. De aceea, am zis că nu este suficient să oferi orice ghiozdan și orice rechizite, ci ne‑am străduit să oferim și anul acesta produse de calitate, dar am ținut cont și de preferințele copiilor pe care îi avem în grijă de mai mulți ani. Ne‑am bucurat că în sprijinul nostru au venit și parohiile din cadrul protoieriei, care au înțeles că binele făcut aduce bucurie și entuziasm în rândul copiilor. Ați văzut cu câtă bucurie au plecat copiii la școală cu noile ghiozdane, pentru că acolo se întâlnesc cu ceilalți colegi și se bucură și ei să fie în rândul celorlalți, chiar dacă în familie nu își permit să cumpere un ghiozdan nou. Nădăjduim ca binele acesta să lucreze și să le lumineze inimile și mai ales mințile pentru învățătură. La începutul acestui eveniment, am făcut și o rugăciune de luminare a minților, atât ale copiilor, la început de an școlar, cât și ale părinților care trebuie să înțeleagă că acești copii au nevoie de educație pentru lumea aceasta, dar și de hrană pentru suflet. I‑am îndemnat, de asemenea, să împletească rugăciunea și studiul, dar și să participe la slujbele Bisericii. I‑am îndemnat pe părinți să meargă cu cei mici la spovedit și la împărtășit pentru că, într‑adevăr, iubirea lui Dumnezeu iradiază în om bucurie și nădejde și potențează capacitățile pe care fiecare copil le are, darurile primite de la Dumnezeu”, ne‑a declarat părintele protopop Florin Busuioc.

Acțiunea protoieriei bucureștene se înscrie în demersurile generale ale Bisericii Ortodoxe Române de sprijinire a familiilor cu posibilități materiale reduse și a elevilor care provin din acestea, în speranța facilitării accesului la educație și a prevenirii abandonului școlar.