Acțiune de donare de sânge în Protoieria Panciu

Data: 21 Noiembrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în Protoieria Panciu continuă, cu aceeași solidaritate și dăruire, Campania națională a Patriarhiei Române „Donează sânge, salvează o viață!”

Luni, 17 noiembrie, s‑a desfășurat o nouă etapă a acestei campanii, la care au participat preoți și credincioși din zona municipiului Adjud, județul Vrancea. Astfel, 24 de voluntari s‑au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea din Focșani, unde au donat aproximativ 11 litri de sânge.

„Prin disponibilitatea și dragostea lor față de aproapele, se adeverește cuvântul părintelui Nicolae Steinhardt: «Dăruind, vei dobândi», fiecare gest devenind o mărturie vie a iubirii creștine. Acțiunea va continua și în alte parohii din protoieria noastră, conform programării stabilite de Centrul de Transfuzie Vrancea”, a transmis pr. protoiereu Cristinel Popa.