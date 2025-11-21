Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Acțiune de donare de sânge în Protoieria Panciu

Acțiune de donare de sânge în Protoieria Panciu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 21 Noiembrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în Protoieria Panciu continuă, cu aceeași solidaritate și dăruire, Campania națională a Patriarhiei Române „Donează sânge, salvează o viață!”

Luni, 17 noiembrie, s‑a desfășurat o nouă etapă a acestei campanii, la care au participat preoți și credincioși din zona municipiului Adjud, județul Vrancea. Astfel, 24 de voluntari s‑au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea din Focșani, unde au donat aproximativ 11 litri de sânge.

„Prin disponibilitatea și dragostea lor față de aproapele, se adeverește cuvântul părintelui Nicolae Steinhardt: «Dăruind, vei dobândi», fiecare gest devenind o mărturie vie a iubirii creștine. Acțiunea va continua și în alte parohii din protoieria noastră, conform programării stabilite de Centrul de Transfuzie Vrancea”, a transmis pr. protoiereu Cristinel Popa.

 

Citeşte mai multe despre:   donare de sange  -   Campania Donează sânge, salvează o viaţă!
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
  • Campanie de educație pentru sănătate la o școală prahoveană Filantropie
    Campanie de educație pentru sănătate la o școală prahoveană

    Voluntarii Paraclisului Cate­dralei Naționale au organizat vineri, 14 noiembrie, o nouă acțiune din cadrul campaniei „Prevenție și edu­ca­ție pentru sănătate”. Activitatea s-a desfășurat la Școala Gimnazială Buda, comuna Râfov, județul Prahova, și a implicat aproximativ 100 de elevi. Copiii au avut ocazia să învețe de la voluntari cum să adopte un stil de viață sănătos, noțiuni de igienă generală, recunoașterea și gestionarea situațiilor de bullying, importanța igienei orale, precum și tehnici de prim ajutor.

    18 Noi, 2025
  • Activitate culturală și filantropică la Penitenciarul Rahova Filantropie
    Activitate culturală și filantropică la Penitenciarul Rahova

    Joi, 13 noiembrie 2025, în cadrul activităților social-filantropice derulate ca parte a proiectului „Coe­ziune socială și comuniune de cre­dință”, zona București-Ilfov, Peniten­ciarul București-Rahova a găzduit conferința cu titlul „Importanța Catedralei Mântuirii Neamului din perspectiva jertfei eroilor români pentru libertatea și demnitatea națională - considerații istorice”. Prelegerea a fost susținută de părintele prof. dr. Mihail Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

    16 Noi, 2025
TOP 6 Filantropie