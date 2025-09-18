Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Filantropie Acțiune filantropică a militarilor lugojeni în Țara Făgetului

Acțiune filantropică a militarilor lugojeni în Țara Făgetului

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Filantropie
Un articol de: Pr. Maior Emanuel Gafița - 18 Septembrie 2025

Militarii lugojeni au desfășurat, la începutul noului an școlar 2025‑2026, o acțiune menită să aducă zâmbetul pe buze copiilor dintr‑un centru de zi din „Orașul castanilor”.

În acest sens, a fost vizitat Centrul de zi „Floare de castan” din Făget, unde au fost împărțite daruri, constând în rechizite, alimente neperisabile, dulciuri și produse de igienă, tuturor beneficiarilor prezenți. În cadrul centrului, personalul calificat desfășoară, împreună cu cei 20 de copii, diverse activități adaptate nevoilor lor educative.

Acțiunea, parte a campaniei „Din inimă de militar - preia și tu ștafeta faptelor bune!”, vine în sprijinul copiilor defavorizați din micuțul oraș bănățean, având drept scop susținerea actului educațional și prevenirea abandonului școlar. La eveniment au participat și reprezentanți ai autorităților locale. 

 

 

  • Filantropie și sfințire de biserică în Arhiepiscopia Târgoviștei Filantropie
    Filantropie și sfințire de biserică în Arhiepiscopia Târgoviștei

    Cu binecuvântarea Înaltpreasfin­ți­tului Părinte Arhiepiscop Nifon, Mitropolit onorific al Târgoviștei și Exarh patriarhal, preoții Eduard Ştefan Mocanu Frâncu și Andrei Daniel Bărcoi de la Parohia Dârza, împreună cu membrii comitetului de tineri și ai Comitetului parohial, au desfășurat o acțiune social-filantropică la Căminul de bătrâni din localitatea Movila. Au fost oferite produse alimentare și igienico-sanitare, precum și 51 de pachete pentru beneficiarii acestei instituții, printre care se află și enoriași ai Parohiei Dârza. 

    17 Sep, 2025
  • Sprijin pentru elevii unei comunități sărace din Prahova Filantropie
    Sprijin pentru elevii unei comunități sărace din Prahova

    Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu avizul Inspectoratului Școlar Prahova, de mai bine de nouă ani, în baza unui parteneriat încheiat cu Școala Gimnazială Jugureni, Parohia Dorobanți din Protoieria Sector 1 Capitală sprijină în mod constant copiii acestei instituții de învățământ. 

    15 Sep, 2025
