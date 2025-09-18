Acțiune filantropică a militarilor lugojeni în Țara Făgetului

Militarii lugojeni au desfășurat, la începutul noului an școlar 2025‑2026, o acțiune menită să aducă zâmbetul pe buze copiilor dintr‑un centru de zi din „Orașul castanilor”.

În acest sens, a fost vizitat Centrul de zi „Floare de castan” din Făget, unde au fost împărțite daruri, constând în rechizite, alimente neperisabile, dulciuri și produse de igienă, tuturor beneficiarilor prezenți. În cadrul centrului, personalul calificat desfășoară, împreună cu cei 20 de copii, diverse activități adaptate nevoilor lor educative.

Acțiunea, parte a campaniei „Din inimă de militar - preia și tu ștafeta faptelor bune!”, vine în sprijinul copiilor defavorizați din micuțul oraș bănățean, având drept scop susținerea actului educațional și prevenirea abandonului școlar. La eveniment au participat și reprezentanți ai autorităților locale.