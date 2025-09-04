Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie Acţiune filantropică organizată de o parohie bucureşteană

Acţiune filantropică organizată de o parohie bucureşteană

Un articol de: Diac. Vasile Robert Nechifor - 04 Septembrie 2025

Parohia Balta Albă din Protopopiatul Sector 3 Capitală a desfăşurat duminică, 31 august, o acţiune social‑filantropică în cadrul căreia au fost oferite 100 de porţii de hrană caldă persoanelor fără adăpost din zona Gării de Nord din Bucureşti. Parte a programului filantropic al parohiei intitulat „Nici o lună fără o faptă bună”, acţiunea desfăşurată în ultima zi a lunii august a fost posibilă prin colaborarea Parohiei Balta Albă cu Organizaţia „Cornelius - Punte Umană”, cu sprijinul oamenilor de bine care s‑au alăturat acestei lucrări filantropice.

„Este o minune pe care reușim să o trăim lună de lună, atunci când mâna întinsă se transformă în speranță și în hrană pentru suflet și trup. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit și îi purtăm în rugăciune”, ne‑a declarat părintele paroh Cătălin Grumeza.

Lunar, parohia bucureşteană Balta Albă organizează, cu sprijinul colaboratorilor, acţiuni social‑filantropice care au ca beneficiari persoane aflate în diferite situaţii de risc social, medical sau material. Prin astfel de gesturi simple, dar pline de iubire, comunitatea dovedește că binele poate deveni o obișnuință și că împreună putem schimba destine.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie  -   Parohia Balta Albă
  • Campanie de donare de sânge în Capitală Filantropie
    Campanie de donare de sânge în Capitală

    Asociația „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bucureşti, în colaborare cu Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” - Militari, Protopopiatul Sector 6 Capitală, organizează marți, 9

    02 Sep, 2025
  • Sprijin pentru un cămin de bătrâni din Târgoviște Filantropie
    Sprijin pentru un cămin de bătrâni din Târgoviște

    Tineri din cadrul comitetelor parohiale, împreună cu preoți de la parohiile Gura Vulcănii, Iedera, Săteni, Ursei și Viforâta, însoțiți de protopopul Protoieriei Pucioasa, județul Dâmbovița, au oferit joi, 28 august, produse igienico-sanitare Căminului pentru îngrijirea persoanelor vârstnice de la Parohia Eroilor din orașul Târgoviște.

    29 Aug, 2025
  • Campania „Un ghiozdan pentru un zâmbet”, în Protopopiatul Gherla Filantropie
    Campania „Un ghiozdan pentru un zâmbet”, în Protopopiatul Gherla

    Se apropie începutul unui nou an școlar, iar pentru mulți dintre copiii sprijiniți de Serviciul de asistență comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla, acest moment vine cu grijă, teamă și lipsuri. Astfel, în cadrul Protopopiatului Gherla se organizează şi în acest an campania de ajutorare cu ghiozdane echipate şi rechizite, intitulată „Un ghiozdan pentru un zâmbet”, destinată copiilor din familii vulnerabile.

    28 Aug, 2025
