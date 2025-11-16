Activitate culturală și filantropică la Penitenciarul Rahova

Joi, 13 noiembrie 2025, în cadrul activităților social-filantropice derulate ca parte a proiectului „Coe­ziune socială și comuniune de cre­dință”, zona București-Ilfov, Peniten­ciarul București-Rahova a găzduit conferința cu titlul „Importanța Catedralei Mântuirii Neamului din perspectiva jertfei eroilor români pentru libertatea și demnitatea națională - considerații istorice”. Prelegerea a fost susținută de părintele prof. dr. Mihail Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

În continuare, la Centrul de îngrijire și asis­tență pentru persoane adulte cu dizabilități „Leonida” din cadrul DGASPC Sector 2, repre­zentanți ai Penitenciarului Bucu­rești-Rahova, însoțiți de directorul unității, comisarul-șef de poliție penitenciară Cornel Răduță, au oferit daruri beneficiarilor instituției. Activitatea a continuat cu un concert de pricesne și cântări duhovnicești susținut de Corala „Elpis” a penitenciarului, formată din persoane private de libertate și coordonată de preotul capelan Cătălin Constantin Caucă. La rândul lor, beneficiarii centrului au rostit poezii și au intonat cântări religioase, ne-a transmis părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților din cadrul Admi­nistrației Naționale a Penitenciarelor.