Campania „Un ghiozdan pentru un zâmbet”, în Protopopiatul Gherla

Se apropie începutul unui nou an școlar, iar pentru mulți dintre copiii sprijiniți de Serviciul de asistență comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla, acest moment vine cu grijă, teamă și lipsuri. Astfel, în cadrul Protopopiatului Gherla se organizează şi în acest an campania de ajutorare cu ghiozdane echipate şi rechizite, intitulată „Un ghiozdan pentru un zâmbet”, destinată copiilor din familii vulnerabile.

Obiectivul organizatorilor, Serviciul de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla, este să ofere ajutor pentru cel puţin 100 de copii din comunitate, iar pentru a reuși acest lucru, credincioşii sunt chemaţi să sprijine această iniţiativă, astfel că pot oferi un ghiozdan nou sau rechizite școlare (caiete, stilouri, creioane, penare, acuarele etc., fiind binevenite şi contribuţiile financiare. Persoanele care doresc să ne sprijine în această acțiune umanitară pot veni la sediul Serviciului de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Român Gherla sau pot oferi donaţii în contul: Serviciul de Asistență Comunitară - Protopopiatul Ortodox Român Gherla IBAN: RO84BTRLRONCRT00H0068302.