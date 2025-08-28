Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Campania „Un ghiozdan pentru un zâmbet”, în Protopopiatul Gherla

Campania „Un ghiozdan pentru un zâmbet”, în Protopopiatul Gherla

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Un articol de: Ionela Simina Trifan - 28 August 2025

Se apropie începutul unui nou an școlar, iar pentru mulți dintre copiii sprijiniți de Serviciul de asistență comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla, acest moment vine cu grijă, teamă și lipsuri. Astfel, în cadrul Protopopiatului Gherla se organizează şi în acest an campania de ajutorare cu ghiozdane echipate şi rechizite, intitulată „Un ghiozdan pentru un zâmbet”, destinată copiilor din familii vulnerabile.

Obiectivul organizatorilor, Serviciul de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla, este să ofere ajutor pentru cel puţin 100 de copii din comunitate, iar pentru a reuși acest lucru, credincioşii sunt chemaţi să sprijine această iniţiativă, astfel că pot oferi un ghiozdan nou sau rechizite școlare (caiete, stilouri, creioane, penare, acuarele etc., fiind binevenite şi contribuţiile financiare. Persoanele care doresc să ne sprijine în această acțiune umanitară pot veni la sediul Serviciului de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Român Gherla sau pot oferi donaţii în contul: Serviciul de Asistență Comunitară - Protopopiatul Ortodox Român Gherla IBAN: RO84BTRLRONCRT00H0068302.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie  -   Protopopiatul Gherla
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
  • „Campionii bucuriei” în Protoieria Curtea de Argeș Filantropie
    „Campionii bucuriei” în Protoieria Curtea de Argeș

    Luni, 25 august, s-a desfășurat o nouă etapă a proiectului „Campionii bucuriei”, din cadrul Protoieriei Curtea de Argeș, în care parohiile din Cercul nr. 7 pastoral: Corbșori, Corbi, Nucșoara, Sboghițești, Slatina, Stănești și Poinărei, au oferit credincioșilor pachete cu alimente, informează arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. 

    26 Aug, 2025
  • Eparhia Romanului și Bacăului sprijină construirea caselor de la Broșteni Filantropie
    Eparhia Romanului și Bacăului sprijină construirea caselor de la Broșteni

    În perioada 1-20 august, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, unitățile de cult din cele cinci protopopiate au colectat suma de 218.000 de lei pentru programul social de construire a cinci case noi, organizat de Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

    26 Aug, 2025
TOP 6 Filantropie