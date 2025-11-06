Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Copil cu un diagnostic grav are nevoie de ajutor

Data: 06 Noiembrie 2025
Data: 06 Noiembrie 2025

Un băieţel de 6 ani din Cluj‑Napoca, pe nume Andrei, are nevoie de ajutor, fiind diagnosticat cu hidrocefalie congenitală și alte afecțiuni medicale, precum subluxație de cristalin. La ultimul control oftalmologic, medicii au anunţat că Andrei are nevoie urgent de două operații la ochi - o corepraxie și o corecție optică -, intervenții esențiale pentru a‑i reda șansa la o vedere mai bună. Costurile ridicate ale acestor operaţii nu pot fi suportate de către familie, şi nici cheltuielile cu terapiile zilnice - logopedie, psihoterapie, kinetoterapie, înot. „Pentru hidrocefalie facem recuperare zilnică, costisitoare. Iar acum ni s‑au recomandat și cele două operații la ochi. Pur și simplu nu mai facem față cu costurile”, spun părinții băieţelului. Ei fac apel la binevoitori să îi sprijine în demersurile privind realizarea operaţiei, astfel că orice mic ajutor contează pentru ca Andrei să poată vedea mai bine și să‑și continue lupta cu mai multă speranță.

Date pentru donații către famile:

REVOLUT Beneficiar: Razvan Dan Boca Oltean; IBAN: RO35REVO0000140496909552; Cod BIC/SWIFT: REVOROBB;

Cont RON: RO35 REVO 0000 1404 9690 9552;

Cont EUR: RO35 REVO 0000 1404 9690 9552;

Cont GBP: 88416836.

 

