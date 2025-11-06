Copil cu un diagnostic grav are nevoie de ajutor

Data: 06 Noiembrie 2025

Un băieţel de 6 ani din Cluj‑Napoca, pe nume Andrei, are nevoie de ajutor, fiind diagnosticat cu hidrocefalie congenitală și alte afecțiuni medicale, precum subluxație de cristalin. La ultimul control oftalmologic, medicii au anunţat că Andrei are nevoie urgent de două operații la ochi - o corepraxie și o corecție optică -, intervenții esențiale pentru a‑i reda șansa la o vedere mai bună. Costurile ridicate ale acestor operaţii nu pot fi suportate de către familie, şi nici cheltuielile cu terapiile zilnice - logopedie, psihoterapie, kinetoterapie, înot. „Pentru hidrocefalie facem recuperare zilnică, costisitoare. Iar acum ni s‑au recomandat și cele două operații la ochi. Pur și simplu nu mai facem față cu costurile”, spun părinții băieţelului. Ei fac apel la binevoitori să îi sprijine în demersurile privind realizarea operaţiei, astfel că orice mic ajutor contează pentru ca Andrei să poată vedea mai bine și să‑și continue lupta cu mai multă speranță.

Date pentru donații către famile:

REVOLUT Beneficiar: Razvan Dan Boca Oltean; IBAN: RO35REVO0000140496909552; Cod BIC/SWIFT: REVOROBB;

Cont RON: RO35 REVO 0000 1404 9690 9552;

Cont EUR: RO35 REVO 0000 1404 9690 9552;

Cont GBP: 88416836.