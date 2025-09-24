Creativitate și culoare la Cantina socială „Sfânta Filofteia”

La Cantina socială „Sfânta Filofteia” din sectorul 4 al Capitalei a avut loc vineri, 19 septembrie, o nouă activitate dedicată beneficiarilor acesteia în cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil”. Întâlnirea a avut forma unui atelier creativ, menit să aducă relaxare și bucurie celor prezenți. Vârstnicii au fost invitați să coloreze, cu markere acrilice, forme ceramice de diferite dimensiuni și modele. Atelierul a fost coordonat de Andreea Hangiu, artist plastic și creatoarea formelor ceramice, care a reușit să transforme activitatea într‑o experiență artistică și personală pentru fiecare participant. Cei prezenți s‑au implicat cu tot sufletul și rezultatele au fost pe măsură: obiecte ceramice frumos colorate, gata să înfrumusețeze locurile în care vor ajunge.

Lucrările realizate nu vor rămâne doar simple exerciții de exprimare creativă, ci vor fi expuse luna viitoare în cadrul unui eveniment organizat în curtea cantinei sociale. Expoziția va reprezenta o ocazie de a valorifica și împărtăși munca, talentul și sensibilitatea vârstnicilor participanți. Atmosfera a fost îmbogățită și de prezența unor tineri voluntari, membri ai Grupului „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, prieteni ai cantinei sociale care au interacționat cu vârstnicii, aducând o energie proaspătă și multă căldură sufletească. Ca de fiecare dată, întâlnirea s‑a încheiat cu un moment de sărbătoare: persoanele născute în luna septembrie au fost celebrate printr‑o mică petrecere cu tort, prăjituri și băuturi răcoritoare.

Această activitate a confirmat încă o dată importanța proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil” prin care Cantina socială „Sfânta Filofteia” își propune să aducă bucurie, sens și un sentiment de apartenență în viața vârstnicilor beneficiari.