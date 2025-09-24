Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Creativitate și culoare la Cantina socială „Sfânta Filofteia”

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Filantropie
Un articol de: Cristina Untaru - 24 Septembrie 2025

La Cantina socială „Sfânta Filofteia” din sectorul 4 al Capitalei a avut loc vineri, 19 septembrie, o nouă activitate dedicată beneficiarilor acesteia în cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil”. Întâlnirea a avut forma unui atelier creativ, menit să aducă relaxare și bucurie celor prezenți. Vârstnicii au fost invitați să coloreze, cu markere acrilice, forme ceramice de diferite dimensiuni și modele. Atelierul a fost coordonat de Andreea Hangiu, artist plastic și creatoarea formelor ceramice, care a reușit să transforme activitatea într‑o experiență artistică și personală pentru fiecare participant. Cei prezenți s‑au implicat cu tot sufletul și rezultatele au fost pe măsură: obiecte ceramice frumos colorate, gata să înfrumusețeze locurile în care vor ajunge.

Lucrările realizate nu vor rămâne doar simple exerciții de exprimare creativă, ci vor fi expuse luna viitoare în cadrul unui eveniment organizat în curtea cantinei sociale. Expoziția va reprezenta o ocazie de a valorifica și împărtăși munca, talentul și sensibilitatea vârstnicilor participanți. Atmosfera a fost îmbogățită și de prezența unor tineri voluntari, membri ai Grupului „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, prieteni ai cantinei sociale care au interacționat cu vârstnicii, aducând o energie proaspătă și multă căldură sufletească. Ca de fiecare dată, întâlnirea s‑a încheiat cu un moment de sărbătoare: persoanele născute în luna septembrie au fost celebrate printr‑o mică petrecere cu tort, prăjituri și băuturi răcoritoare.

Această activitate a confirmat încă o dată importanța proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil” prin care Cantina socială „Sfânta Filofteia” își propune să aducă bucurie, sens și un sentiment de apartenență în viața vârstnicilor beneficiari.

 

Citeşte mai multe despre:   Cantina sociala Sfanta Filofteia Bucuresti  -   atelier de creatie  -   filantropie
