Daruri pentru Complexul „Casa soarelui” din Târgoviște

Data: 26 Septembrie 2025

Beneficiarii Complexului de servicii sociale „Casa Soarelui” din Târgoviște au primit joi, 25 septembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, rechizite școlare și produse de curățenie.

Darurile au fost oferite de preoții de la parohiile: Băleni Sârbi, Băleni Români, Schela Mare, Produlești și Postârnac, din Protoieria Târgoviște Sud, însoțiți de tineri din comitetele parohiale de tineret, sub coordonarea părintelui Marius Traian Stan, protopopul Protoieriei Târgoviște Sud.

Activitatea social-filantropică este o parte esențială a misiunii clericilor Arhiepiscopiei Târgoviștei, care, constant, oferă sprijin instituțiilor sociale din județul Dâmbovița, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.