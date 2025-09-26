Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie Daruri pentru Complexul „Casa soarelui” din Târgoviște

Daruri pentru Complexul „Casa soarelui” din Târgoviște

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Filantropie
Data: 26 Septembrie 2025

Beneficiarii Complexului de servicii sociale „Casa Soarelui” din Târgoviște au primit joi, 25 septembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, rechizite școlare și produse de curățenie.

Darurile au fost oferite de preoții de la parohiile: Băleni Sârbi, Băleni Români, Schela Mare, Produlești și Postârnac, din Protoieria Târgoviște Sud, însoțiți de tineri din comitetele parohiale de tineret, sub coordonarea părintelui Marius Traian Stan, protopopul Protoieriei Târgoviște Sud.

Activitatea social-filantropică este o parte esențială a misiunii clericilor Arhiepiscopiei Târgoviștei, care, constant, oferă sprijin instituțiilor sociale din județul Dâmbovița, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

