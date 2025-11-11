O nouă acțiune a campaniei „Donează din inimă, dăruiește viață”

Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat luni, 10 noiembrie, în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Na­ționale și cu Protoieria Sector 6 Capitală, o nouă acțiune a campaniei de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește viață”.

Cea de‑a patra ediție a acestui proiect filantropic s‑a desfășurat la stadionul Clubului Sportiv Rapid București, în sectorul 6 al Capitalei, sub coordonarea părintelui Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” și slujitor al capelei Centrului de îngrijire Luxab din București.

„Ediția a patra a campaniei «Donează din inimă, dăruiește viață» s‑a încheiat cu rezultate frumoase și încurajatoare. În cadrul acțiunii s‑au colectat aproximativ 7 litri de sânge, o cantitate optimă pentru o zi de donare destinată Centrului de Transfuzie al Ministerului Apărării Naționale, instituție care are nevoie de un aport constant de sânge pentru a răspunde nevoilor medicale zilnice. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Clubului Sportiv Rapid București și al Asociației «Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva», care continuă să fie un sprijin real și constant pentru persoanele aflate în suferință. Un pas important al acestei ediții l‑a constituit începerea formării unei baze de date a donatorilor, prin care organizatorii își propun să mențină o legătură permanentă cu cei care aleg să dăruiască din propria viață pentru viața altora. Pentru anul viitor, strategia campaniei va fi orientată spre o programare predictibilă a donatorilor, astfel încât fiecare sesiune să poată fi planificată eficient și să se asigure o colectare stabilă, în funcție de nevoile reale ale centrului de transfuzie. Campania «Donează din inimă, dăruiește viață» rămâne o mărturie vie a faptului că, atunci când credința, solidaritatea și generozitatea se întâlnesc, iau naștere fapte care pot schimba destine. A dărui din puținul tău pentru binele aproapelui înseamnă a te apropia de Hristos, iar un astfel de gest, izvorât din inimă curată, devine o lumină care aduce speranță, vindecare și mângâiere celor aflați în suferință”, a spus părintele Alexandru Ivan.

Alte activități de donare de sânge din acest an s‑au desfășurat la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice LUXAB, la Centrul Medical Master, precum și la Parohia „Înălțarea Domnului” din București.