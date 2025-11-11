Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
O nouă acțiune a campaniei „Donează din inimă, dăruiește viață"

O nouă acțiune a campaniei „Donează din inimă, dăruiește viață”

Filantropie
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 11 Noiembrie 2025

Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat luni, 10 noiembrie, în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Na­ționale și cu Protoieria Sector 6 Capitală, o nouă acțiune a campaniei de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește viață”.

Cea de‑a patra ediție a acestui proiect filantropic s‑a desfășurat la stadionul Clubului Sportiv Rapid București, în sectorul 6 al Capitalei, sub coordonarea părintelui Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” și slujitor al capelei Centrului de îngrijire Luxab din București.

„Ediția a patra a campaniei «Donează din inimă, dăruiește viață» s‑a încheiat cu rezultate frumoase și încurajatoare. În cadrul acțiunii s‑au colectat aproximativ 7 litri de sânge, o cantitate optimă pentru o zi de donare destinată Centrului de Transfuzie al Ministerului Apărării Naționale, instituție care are nevoie de un aport constant de sânge pentru a răspunde nevoilor medicale zilnice. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Clubului Sportiv Rapid București și al Asociației «Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva», care continuă să fie un sprijin real și constant pentru persoanele aflate în suferință. Un pas important al acestei ediții l‑a constituit începerea formării unei baze de date a donatorilor, prin care organizatorii își propun să mențină o legătură permanentă cu cei care aleg să dăruiască din propria viață pentru viața altora. Pentru anul viitor, strategia campaniei va fi orientată spre o programare predictibilă a donatorilor, astfel încât fiecare sesiune să poată fi planificată eficient și să se asigure o colectare stabilă, în funcție de nevoile reale ale centrului de transfuzie. Campania «Donează din inimă, dăruiește viață» rămâne o mărturie vie a faptului că, atunci când credința, solidaritatea și generozitatea se întâlnesc, iau naștere fapte care pot schimba destine. A dărui din puținul tău pentru binele aproapelui înseamnă a te apropia de Hristos, iar un astfel de gest, izvorât din inimă curată, devine o lumină care aduce speranță, vindecare și mângâiere celor aflați în suferință”, a spus părintele Alexandru Ivan.

Alte activități de donare de sânge din acest an s‑au desfășurat la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice LUXAB, la Centrul Medical Master, precum și la Parohia „Înălțarea Domnului” din București.

 

Citeşte mai multe despre:   donare de sange  -   filantropie  -   Luxab
