Mamă a patru copii, soție de preot și profesoară de religie, doamna Livica Irina trece printr‑o grea încercare. În luna mai, a fost diagnosticată cu adenocarcinom seros endometrial, grad III, o formă agresivă de cancer uterin. În prezent, urmează un tratament de specialitate la Spitalul Anadolu din Turcia, unde medicii i‑au oferit speranța unei vindecări. Costurile medicale sunt însă foarte ridicate, motiv pentru care s‑a inițiat o campanie de sprijin, pentru ca doamna profesoară să aibă o șansă la viață.

Cea mai mică dintre copii, Xenia Irina, a povestit pentru noi despre lupta mamei sale cu boala:

„Mama este profesoară de religie, iar tata este preot. Suntem patru copii - eu, cea mai mică, sunt studentă la Medicină Veterinară. Ne dorim din tot sufletul ca mama să rămână alături de noi, să se bucure de reușitele noastre și să o avem aproape pentru mulți ani de acum înainte.

În luna mai, am primit vestea care ne‑a schimbat viața: mama a fost diagnosticată cu cancer în stadiul III. La București ni s‑a spus că boala este prea avansată și că nu mai sunt multe de făcut, însă noi nu am putut accepta asta. Cu credință și speranță, am plecat în Turcia, la Spitalul Anadolu, unde medicii ne‑au redat speranța - ne‑au spus că mama poate fi salvată!

În prezent urmează tratament de imunoterapie, pe care îl plătim integral și îl aducem din Turcia, deoarece în România costurile sunt aproape duble. După această etapă, urmează investigațiile și, sperăm, operația salvatoare.

Vă scriu cu inima frântă și cu speranța că ne veți fi alături în cel mai greu moment al vieții noastre. Vă rugăm din suflet să ne ajutați să strângem suma necesară pentru tratamentul mamei noastre! Orice ajutor, oricât de mic, înseamnă o șansă la viață pentru mama noastră. Fiecare donație, fiecare distribuire, fiecare rugăciune contează enorm pentru noi.

Vă mulțumim din inimă pentru bunătatea voastră și pentru sprijin!”

În prezent, doamna profesoară Livica Irina a urmat șase ședințe de chimioterapie, iar în Turcia continuă tratamentul cu încă patru ședințe de imunoterapie, premergătoare unei intervenții chirurgicale. Preoteasa este cadru didactic la Școala Gimnazială Bălțătești și la Liceul Teologic Ortodox „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Agapia, județul Neamț. Cei care doresc să sprijine acest caz o pot face donând în următoarele conturi:

RON: RO57BTRL02801201721147XX

EURO: RO79BTRLEURCRT0072114701

GPB: RO37BTRLGBPCRT0072114701