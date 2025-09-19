Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Proiectul „Ajută un copil să meargă la școală” în Protopopiatul Tinca

Proiectul „Ajută un copil să meargă la școală” în Protopopiatul Tinca

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Un articol de: Pr. Andrei Ionuț Laza - 19 Septembrie 2025

Începutul anului școlar a fost întâmpinat cu o nouă activitate social‑filantropică, în cuprinsul Protopopiatului Tinca. Activitatea s‑a desfășurat în cadrul programului „Ajută un copil să meargă la școală”, proiect implementat de câțiva ani în cadrul protopopiatului, prin jertfa și implicarea preoților. Înainte de începerea şcolii, majoritatea parohiilor din cadrul protopopiatului, împreună cu preoții parohi şi credincioși, s‑au mobilizat pentru a oferi ajutor unui număr de 224 de elevi din toate ciclurile de învățământ, de la grădiniță și până la clasa a XII‑a, care provin din familii cu o situaţie materială precară. Au fost identificate familii vulnerabile, care întâmpinau dificultăți în a oferi copiilor materialele necesare pentru a începe școala în bune condiții.

Ajutorul oferit anul acesta s‑a ridicat la suma de 49.047 de lei și a constat în achiziționarea de îmbrăcăminte, echipamente școlare, rechizite și materiale didactice specifice fiecărui ciclu de învățământ. Unele familii au fost sprijinite cu sume de bani.

La fel ca în anii precedenți, activitatea filantropică a avut un puternic impact în comunitățile parohiale unde a fost implementată, ceea ce‑i obligă pe mai departe pe toți factorii implicați să continue această tradiție la nivelul protopopiatului.

„Cuvânt de mulțumire și prețuire aducem Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru binecuvântarea implementării acestui proiect filantropic și pentru susținerea acordată. Suntem, de asemenea, recunoscători tuturor preoților și credincioșilor din cadrul Protopopiatului Tinca, care s‑au implicat într‑un mod exemplar la împlinirea acestui deziderat, devenit deja o tradiție, și care, anul acesta, a depășit din nou așteptările celor implicați. Totodată, apreciem implicarea cadrelor didactice care au contribuit la identificarea elevilor cu o situație materială precară, dar și a celor care au obținut rezultate deosebite la învățătură în anul anterior”, a subliniat pr. Călin‑Ovidiu Popa, protopop de Tinca.

 

Citeşte mai multe despre:   Protopopiatul Tinca  -   filantropie  -   Ajută un copil să meargă la școală!  -   an scolar  -   proiect filantropic
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
  • Filantropie și sfințire de biserică în Arhiepiscopia Târgoviștei Filantropie
    Filantropie și sfințire de biserică în Arhiepiscopia Târgoviștei

    Cu binecuvântarea Înaltpreasfin­ți­tului Părinte Arhiepiscop Nifon, Mitropolit onorific al Târgoviștei și Exarh patriarhal, preoții Eduard Ştefan Mocanu Frâncu și Andrei Daniel Bărcoi de la Parohia Dârza, împreună cu membrii comitetului de tineri și ai Comitetului parohial, au desfășurat o acțiune social-filantropică la Căminul de bătrâni din localitatea Movila. Au fost oferite produse alimentare și igienico-sanitare, precum și 51 de pachete pentru beneficiarii acestei instituții, printre care se află și enoriași ai Parohiei Dârza. 

    17 Sep, 2025
  • Sprijin pentru elevii unei comunități sărace din Prahova Filantropie
    Sprijin pentru elevii unei comunități sărace din Prahova

    Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu avizul Inspectoratului Școlar Prahova, de mai bine de nouă ani, în baza unui parteneriat încheiat cu Școala Gimnazială Jugureni, Parohia Dorobanți din Protoieria Sector 1 Capitală sprijină în mod constant copiii acestei instituții de învățământ. 

    15 Sep, 2025
TOP 6 Filantropie