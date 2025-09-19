Proiectul „Ajută un copil să meargă la școală” în Protopopiatul Tinca

Începutul anului școlar a fost întâmpinat cu o nouă activitate social‑filantropică, în cuprinsul Protopopiatului Tinca. Activitatea s‑a desfășurat în cadrul programului „Ajută un copil să meargă la școală”, proiect implementat de câțiva ani în cadrul protopopiatului, prin jertfa și implicarea preoților. Înainte de începerea şcolii, majoritatea parohiilor din cadrul protopopiatului, împreună cu preoții parohi şi credincioși, s‑au mobilizat pentru a oferi ajutor unui număr de 224 de elevi din toate ciclurile de învățământ, de la grădiniță și până la clasa a XII‑a, care provin din familii cu o situaţie materială precară. Au fost identificate familii vulnerabile, care întâmpinau dificultăți în a oferi copiilor materialele necesare pentru a începe școala în bune condiții.

Ajutorul oferit anul acesta s‑a ridicat la suma de 49.047 de lei și a constat în achiziționarea de îmbrăcăminte, echipamente școlare, rechizite și materiale didactice specifice fiecărui ciclu de învățământ. Unele familii au fost sprijinite cu sume de bani.

La fel ca în anii precedenți, activitatea filantropică a avut un puternic impact în comunitățile parohiale unde a fost implementată, ceea ce‑i obligă pe mai departe pe toți factorii implicați să continue această tradiție la nivelul protopopiatului.

„Cuvânt de mulțumire și prețuire aducem Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru binecuvântarea implementării acestui proiect filantropic și pentru susținerea acordată. Suntem, de asemenea, recunoscători tuturor preoților și credincioșilor din cadrul Protopopiatului Tinca, care s‑au implicat într‑un mod exemplar la împlinirea acestui deziderat, devenit deja o tradiție, și care, anul acesta, a depășit din nou așteptările celor implicați. Totodată, apreciem implicarea cadrelor didactice care au contribuit la identificarea elevilor cu o situație materială precară, dar și a celor care au obținut rezultate deosebite la învățătură în anul anterior”, a subliniat pr. Călin‑Ovidiu Popa, protopop de Tinca.