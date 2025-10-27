Sprijin oferit pelerinilor și în ziua Ocrotitorului Bucureștilor

Conform tradiției, pelerinii de pe Dealul Patriarhiei, care poposesc zilele acestea la racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, precum și la ceilalți sfinți ocrotitori, primesc zilnic pachete cu sendvișuri și apă, oferite de voluntarii „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și de protoieriile rânduite pentru această lucrare filantropică.

Pelerinii care au venit să se închine la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, precum și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, au fost întâmpinați duminică, 26 octombrie, cu dragoste și grijă de reprezentanții protoieriilor Urlați, din județul Prahova, Sector 4 Capitală și Sector 3 Capitală. Cu acest prilej, pelerinilor li s‑au oferit pachete cu alimente, sendvișuri și apă îmbuteliată, în semn de binecuvântare și purtare de grijă din partea parohiilor Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Părintele Florin Nectarie Busuioc, protoiereu al Protoieriei Sector 3 Capitală, a evidențiat grija pe care parohiile o au, în aceste zile, față de pelerinii care vin să se închine la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. „Rugăciunea împletită cu milostenia ne așază pe noi înaintea lui Dumnezeu. Protoieria noastră a contribuit anul acesta cu 3.000 de sendvișuri, apă îmbuteliată, ceai, cafea, dar și un dulce, dorind să fim aproape de pelerinii care vin cu credință și evlavie să se roage la racla Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și a celorlalți sfinți împreună prăznuiți pe Colina Bucuriei. Ne bucurăm de numărul mare de credincioși care vin să se roage, iar noi am făcut un lucru mic, dar nădăjduim ca, pentru rugăciunile lor, și milostenia noastră să fie primită înaintea lui Dumnezeu și sfinții pe care îi cinstim în aceste zile să ne binecuvânteze”, a spus părintele protoiereu Florin Nectarie Busuioc.

De asemenea, părintele Ionuț Bărbulescu, protoiereu al Protoieriei Sector 4 Capitală, a subliniat că astfel de momente de rugăciune și comuniune aduc o bucurie duhovnicească deosebită, iar grija față de pelerini este o mărturie vie a iubirii creștine și a apropierii de toți cei care vin cu credință să se închine la sfintele moaște: „Alături de preoții celorlalte protoierii ale Arhiepiscopiei Bucureștilor și de la parohiile din sectorul 4 am oferit anul acesta 2.000 de sendvișuri, apă, ceai și cafea, dar și ceva dulce pentru pelerinii veniți să se închine la cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Mulțumim celor 33 de parohii din protoieria noastră care, cu multă dragoste, au răspuns și de această dată cu bucurie și amabilitate propunerii noastre de a sprijini această inițiativă. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să‑i ocrotească pe toți cei care au contribuit la această lucrare de slujire și pe pelerinii care vin cu credință să se închine la sfintele moaște, dăruindu‑le sănătate, pace și binecuvântare”.

Și părintele Ionuț Negoiță, protopop al Protoieriei Urlați, a subliniat atenția deosebită pe care Biserica o poartă pelerinilor, arătând că această grijă reprezintă o expresie vie a iubirii creștine și a apropierii față de toți cei care vin să se închine la sfintele moaște cu credință. „Ne bucurăm să fim alături de pelerinii care urcă Dealul Patriarhiei, credincioși veniți atât din București, cât și din întreaga țară, pentru a aduce cinstire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Protoieria Urlați s‑a implicat în sprijinirea acestora, oferindu‑le un mic dar, precum sendvișuri și apă. Alături de noi, ca voluntari, sunt și părinți din parohiile aparținând protoieriei, care ajută la distribuirea pachetelor, îi îndrumă pe pelerini în rugăciune și discuții duhovnicești și le reamintesc semnificația sfinților în viața fiecăruia dintre noi. Fiecare zâmbet și fiecare rugăciune împărtășită reprezintă o mărturie a comuniunii în Hristos. Ne rugăm ca binecuvântările Sfântului Dimitrie să‑i însoțească pe toți cei care vin cu inimile pline de credință și speranță”.

De asemenea, astăzi, 27 octombrie, în sprijinul pelerinilor au venit ostenitorii protoieriilor Sector 1 și 2 Capitală, precum și ai Protoieriei Vălenii de Munte, care au adus împreună peste 3.000 de sendvișuri și sticle cu apă plată îmbuteliată.

Prin această lucrare de slujire, Biserica dorește să arate grija sa față de credincioșii veniți la închinare, oferindu‑le nu doar hrană trupească, ci și o mărturie a dragostei frățești.

Marți, 28 octombrie, hrana pentru pelerini este oferită de Protoieria Câmpina, județul Prahova.