Sprijin pentru elevii unei comunități sărace din Prahova

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu avizul Inspectoratului Școlar Prahova, de mai bine de nouă ani, în baza unui parteneriat încheiat cu Școala Gimnazială Jugureni, Parohia Dorobanți din Protoieria Sector 1 Capitală sprijină în mod constant copiii acestei instituții de învățământ.

Părintele consilier eparhial Nicolae Stanciu, responsabilul proiectului, ne‑a declarat că demersul Parohiei Dorobanți se înscrie în logica unui angajament care presupune sprijinirea copiilor uneia dintre cele mai sărace comunități din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Parohia, împreună cu alți parteneri, binefăcători care înțeleg nevoile reale ale acestei comunități, sprijină copiii școlii din Jugureni cu regularitate, la începutul și finalul anului școlar și cu ocazia sărbătorilor de iarnă și pascale, cu rechizite, haine, produse de igienă și alimente.

Cea mai recentă acțiune de binefacere, de la începutul acestui an școlar, este rodul colaborării dintre Parohia Dorobanți și Fundația „Sfânta Tecla”, între unitatea de cult și acest ONG existând și în trecut parteneriate în sprijinul celor aflați în nevoi. Constantin Ciorobea, reprezentantul fundației, a declarat că ajutorul oferit tinerilor pentru a depăși obstacolele financiare care i‑ar putea împiedica să beneficieze de școlarizare adecvată se înscrie în firescul obiectivelor activității acestei organizații.