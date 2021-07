Apariţie editorială despre protejarea juridică a valorilor religioase la Editura BASILICA a Patriarhiei Române

Universul bibliografic românesc s-a îmbogăţit recent cu o lucrare dedicată valorilor religioase şi importanţei acestora pentru demersurile juridice, atât la nivelul dezvoltării legislaţiei, cât şi la cel al aplicării legilor. Prin această nouă apariţie editorială, intitulată „Valori religioase protejate prin norme juridice”, auto­rul său, părintele dr. Mihai-Iulian Necula, pro­pune o analiză complexă a noţiunii de „valoare” în mod general, cu raportare la valorile religioase şi juridice, precum şi evoluţia în timp a raportului dintre cele două tipuri de valori. De asemenea, o atenţie specială este acordată tema­ticii valorilor religioase protejate la ni­vel constituţional, dar şi a celor care, în urmă evoluţiei legislaţiei, nu mai beneficiază de acest tip de pro­tecţie. De altfel, autorul sub­liniază în preambulul lucrării faptul că „firul roşu al cercetării constă în evidenţierea importanţei valorilor religioase pentru demersurile juridice atât din planul legiferării, cât şi din planul aplicării legii. În actele de legiferare şi de aplicare a legii a ignora sau a blama valorile religioase este echivalent cu a nu identifica tocmai rădăcinile adânci ale multora dintre problemele juridice”.

În cartea sa, părintele Mihai-Iulian Necula oferă un excurs în istorie pentru a arăta originile creştine ale unor instituţii juridice actuale: respectarea demnităţii umane, dreptatea, libertatea religioasă şi nediscriminarea pe criterii de credinţă, egalitatea în faţa legii, dreptul la viaţă. Actualitatea adusă de această cercetare constă, însă, în prezentarea şi evidenţierea locului pe care valorile religioase le au în societatea zilelor noastre, având în vedere un conflict care tinde să se accentueze între cei care susţin „eliberarea societăţii de valorile religioase şi cei care, fie reprezentanţi ai Bisericii, fie membri ai ei, susţin asimilarea valorilor creştine în construcţia socială actuală, deci şi în corpusul legislativ”. Oferind argumente de ordin social, juridic şi antropologic, autorul concluzionează că „decidenţii politici nu pot minimiza rolul pe care valorile religioase îl joacă în societate, trebuind să ţină cont de acestea în demersurile legislative. Din acest motiv, rolul teologiei este de a răspunde detaliat şi bine argumentat la provocările din sfera legislativă şi judecătorească în materia care priveşte valorile religioase”.

Această lucrare are la bază teza de doctorat a autorului, intitulată „Valori religioase protejate prin normele dreptului penal”, susţinută în anul 2014 în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sub coordonarea rectorului acestei instituţii, prof. univ. dr. Tudorel Toader. În vederea publicării, lucrarea a suferit unele modificări şi completări, ţinându-se cont de actualizarea unor dispoziţii legale, dar şi de o extindere a analizei problematicii cercetate. Din acest motiv, coordonatorul tezei afirma: „Considerăm că lucrarea prezintă interes atât pentru jurişti, cât şi pentru teologi, dar şi pentru alţi profesionişti. [...] Importanţa temei de cercetare rezidă şi în identificarea rolului religiei în spaţiul public, a rolului pe care religia creştină îl are de a susţine prin argumente specifice instituţii juridice actuale”.