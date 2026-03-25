Blândețea

Un articol de: Pr. Paul Siladi - 25 Martie 2026

Probabil că cea mai frumoasă și, în același timp, surprinzătoare definiție a blândeții o găsim la Sfântul Ioan Scărarul, în „Scara”. „Blândețea este starea nemișcată a sufletului, care rămâne aceeași în necinstiri ca și în laude. Începutul nemânierii este tăcerea buzelor în vremea tulburării inimii. Mijlocul este tăcerea gândurilor în vremea tulburării subțiri a sufletului. Iar sfârșitul este seninătatea împlântată în suflarea vânturilor necurate.”

În mod intuitiv, noi credem că în­țe­le­gem blândețea ca o stare de bunătate, un om blând este un om blajin, calm. Deci, blândețea ar părea o stare de pasivitate, o lipsă a reac­ti­vității în contexte nefavorabile. În schimb, Ioan Scărarul spune că blân­dețea este stabilitate interioară, nemișcare, atât în necinstiri, cât și în laude. Dacă e greu să îți păstrezi stabilitatea în clipa în care ești criticat sau necinstit, apoi cu atât mai greu este să îți păstrezi seninătatea interioară când ești lăudat. Blân­de­țea, așadar, este o formă de stabilitate lăuntrică, semnul unei păci nezdruncinate de evenimentele din afară.

Blândețea este și o formă de in­de­pendență față de opiniile celorlalți. Părintele Thomas Hopko, într-una din maximele sale, spune: „Lasă-te definit de Dumnezeu, nu de oameni”, altfel spus: „Lasă-L pe Dumnezeu să îți spună cine ești, nu oamenii”. Blândețea este rezultatul unei asemenea ancorări în Dumnezeu, care te face să nu te umfli de mândrie când ești lăudat și nici să te înfurii când cineva te critică. Valoarea ta lăuntrică nu este determinată din exterior (asta nu înseamnă că nu vei reflecta cu privire la criticile pe care le primești).

Blândețea nu se dobândește instantaneu, ci este rezultatul unui parcurs ascetic. Începem de la controlul fizic: „tăcerea buzelor în vremea tulburării inimii”. Să nu lași tulburarea să se exprime prin cuvinte, iar în felul acesta să amplifici mânia. A doua etapă este deja una mult mai dificilă, poate cea mai dificilă, pentru că ea presupune disciplina minții sau, în cuvintele Sfântului Ioan Scărarul, „tăcerea gândurilor”. Nu este de ajuns să nu exprimi cu buzele, dar trebuie să și oprești dialogul interior cu mânia, să nu continui cearta, să nu te mai îndreptățești ori să acuzi. Asceza făcută în direcția stăpânirii de sine duce la a treia etapă, seninătatea ca stare naturală, stabilă, chiar în mijlocul situațiilor potrivnice: „seninătatea împlântată în suflarea vânturilor necurate”. Seninătatea este, așa­dar, o ancoră interioară, o așezare lăuntrică, neclintită.

Blândețea nu este slăbiciune, fragilitate mascată, lașitate ori ne­pu­tin­ță de a reacționa, ci este o formă sănătoasă de stăpânire de sine. Blândețea este întemeiere în Dumnezeu, nu în tine însuți sau în părerile celor din jur. Este libertate și nu dependență de reacțiile și atitudinile altora. Un om blând nu neagă realitatea, nu se teme de furtunile interioare sau exterioare, nu fuge de ocări sau de laude, ci rămâne neclintit în mijlocul lor. Cel blând își biruiește impulsivitatea și se pregătește să poată răspunde răului cu bine, după cuvântul Scripturii (pentru ca în felul acesta să dezamorseze răul).

