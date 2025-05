Intimitatea virtuții

Amma Sincletica a zis: „După cum o comoară, odată scoasă la lumină, se împrăștie, tot așa orice virtute, când ajunge cunoscută și sub ochii tuturor, dispare. După cum ceara se topește la para focului, tot așa su­fletul începe să lâncezească din pricina laudelor și renunță la trudă”.

Gândul ammei Sinletica este la prima vedere evident. Ea vorbește despre pericolul slavei deșarte, folosind două comparații puternice. Prima este comoara scoasă la lumină. O comoară are valoare atunci când este bine păzită. Când este arătată tuturor, devine vulnerabilă. Se poate pierde, se poate fura, își pierde taina. La fel este și virtutea. Atunci când este cunoscută de toți, nu mai lucrează în tăcere. Virtutea are nevoie de intimitate. Devenită publică, oamenii încep să o admire, să o comenteze. Iar cel care o are începe să se vadă prin ochii lor. În loc să caute smerenie, caută aplauze. A doua comparație este cu ceara care se topește. Lauda este ca focul. Sufletul este ca ceara. Când vine focul, ceara se topește. Când vin laudele, sufletul slăbește. Nu mai luptă. Nu mai trudește. Nu mai priveghează. Se odihnește pe ce a făcut deja. Devine leneș. Se îndepărtează de țintă.

Amma Sincletica cunoaște bine lupta nevăzută. Ea știe că virtutea nu trebuie transformată în spectacol. Nu pentru că este rea, ci pentru că este fragilă. Când este în taină, crește. Când este scoasă în lumină, se stinge. Omul duhovnicesc caută ascunderea. Adevărata osteneală este în ascuns. Acolo lucrează harul. Acolo Dumnezeu vede. Această învățătură este pentru monahi, dar nu doar pentru ei. Este pentru toți cei care vor să trăiască în Hristos. Oricine se nevoiește să facă binele trebuie să o facă fără să caute cinste. Altfel, binele se întoarce împotriva lui. Devine piedică.

Binele transformat în spectacol devine static. Omul lăudat își mută atenția de la Dumnezeu către sine și către oameni. Virtutea adevărată este ca o sămânță care se dezvoltă ascunsă în pământ. La suprafață se usucă și moare.

Apoftegma ammei Sincletica vorbește și despre folosul anonimatului. Într-o lume zgomotoasă, în care fiecare încearcă să se expună și să atragă atenția asupra sinelui, devine o virtute să fii unul dintre cei mulți. Să te împaci cu gândul că ești un om oarecare, nici mai bun și nici mai rău decât alții, dar pe care Dumnezeu îl iubește.